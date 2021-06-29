Певицу Алсу заподозрили в четвертой беременности

Известную российскую певицу Алсу фанаты заподозрили в четвертой беременности. Такие слухи начали распространяться после того, как артистка предстала перед поклонниками в платье, скрывающем живот.

Недавно Алсу отметила 38-й день рождения. Она выразила благодарность всем родственникам, друзьям и коллегам за поздравления. На сегодняшний день певица является матерью троих детей. Она воспитывает дочерей Микелу и Сафину, а также сына Рафаэля. Лицо наследника знаменитость по-прежнему скрывает. В начале нынешнего года Алсу призналась, что мечтает стать мамой еще раз.

На днях фанаты заметили у артистки округлившийся живот. На новой фотографии Алсу позирует на яхте, сидя за столом. На ней надето свободное голубое платье с цветочным принтом. В комментариях фолловеры начали поздравлять исполнительницу с беременностью.



Изображение взято с: Instagram @alsou_a

На премию «Жара» Алсу пришла в обтягивающем платье со складками. Возможно, такой фасон наряда был выбран, чтобы скрыть беременность. Сама же певица пока никак не прокомментировала данную информацию.