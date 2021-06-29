 

Певицу Алсу заподозрили в четвертой беременности

29.06.2021, 12:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Известную российскую певицу Алсу фанаты заподозрили в четвертой беременности. Такие слухи начали распространяться после того, как артистка предстала перед поклонниками в платье, скрывающем живот.
Недавно Алсу отметила 38-й день рождения. Она выразила благодарность всем родственникам, друзьям и коллегам за поздравления. На сегодняшний день певица является матерью троих детей. Она воспитывает дочерей Микелу и Сафину, а также сына Рафаэля. Лицо наследника знаменитость по-прежнему скрывает. В начале нынешнего года Алсу призналась, что мечтает стать мамой еще раз.

На днях фанаты заметили у артистки округлившийся живот. На новой фотографии Алсу позирует на яхте, сидя за столом. На ней надето свободное голубое платье с цветочным принтом. В комментариях фолловеры начали поздравлять исполнительницу с беременностью.

Изображение взято с: Instagram @alsou_a
На премию «Жара» Алсу пришла в обтягивающем платье со складками. Возможно, такой фасон наряда был выбран, чтобы скрыть беременность. Сама же певица пока никак не прокомментировала данную информацию.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.03 / Мавзолей Ленина реконструируют из-за появившейся грибковой плесени

12.09 / Мнение: Обсудить будущее

15.11 / Алла Пугачева и Максим Галкин отмечают девятнадцатую годовщину отношений

24.03 / Мнение: Высшее образование выходит из моды

23.08 / Сколько Шепелев тратит на обучение сына Фриске

25.03 / Певица Манижа (Manizha) станет обликом России на ВДНХ

22.01 / Центробанк РФ совместно с МВД выявил новую схему телефонного мошенничества

03.12 / Ищущие убежища граждане России митингуют на Гуаме в надежде попасть на материковую часть США

19.08 / Российский космонавт заснял на видео вереницу НЛО, летящих ровно в ряд

04.03 / Ученые рассказали о вреде увлажняющих кремов для младенцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика