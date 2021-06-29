 

Появились новые рендеры Samsung Galaxy S22 Ultra с камерой-циклопом и настоящим вентилятором

29.06.2021, 12:26, Разное
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В Сети опубликованы новые рендеры флагманского смартфона от компании Samsung. Galaxy S22 Ultra с камерой-циклопом, трассировкой лучей и настоящим вентилятором изображен во всех подробностях.
Новый флагманский смартфон готовится вывести на международный рынок компания Samsung. Galaxy S22 Ultra получит самые актуальные технологии и модный дизайн. Новые рендеры, появившиеся в интернете, наглядно демонстрируют его преимущества. Авторами изображений и видео-ролика являются графический дизайнер и блогер, публикующийся под никнеймом Technizo Concept, и нидерландский сетевой ресурс LetsGoDigital. На их счету уже есть достаточно много точных предсказаний грядущих новинок индустрии высоких технологий.

В первую очередь, обращает внимание на себя 6,81-дюймовая дисплейная панель с разрешением формата QHD+ LTPO и адаптивной частотой обновления изображений. Будет ли фронтальный объектив спрятан под закругленный на боковинах экран, достоверно пока не известно. Из стекла выполнят и тыльную крышку Samsung Galaxy S22 Ultra, кроме того, он получит поддержку фирменного стилуса S Pen. Сзади заметна огромная камера-циклоп, созданная в коллаборации с брендом оптики Olympus. В ее главном датчике реализуют опцию непрерывного оптического зума для выбора промежуточных значений без утраты качества съемки. Также ожидается функция стабилизации картинки со сдвигом датчика.

Продуктивность и быстродействие Samsung Galaxy S22 Ultra обеспечивает восьмиядерная однокристальная платформа Exynos 2200 с графическим модулем AMD RDNA2, для выполнения затенения и трассировки лучей при переменной скорости. Дополнять процессор будут 16 гигабайт оперативной памяти и 1-терабайтный флэш-накопитель. Чтобы избежать перегрева устройства, его оборудовали настоящим вентилятором. Автономную работу девайсу обеспечит аккумуляторная батарея на 5 тысяч мА•ч.

Как видно в обнародованном рендерском видеоролике, предполагается пять вариантов цветовой гаммы корпуса аппарата. Примерная стоимость грядущей новинки составит 1250-1300 евро за самый доступный базовый вариант.

Источник: www.ixbt.com



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