Партия “Голос” планирует провести съезд 29 июля – Железняк

“Опять-таки, повестка дня пока что непонятна. Как известно, у нас было несколько кандидатов на председателя партии, но сейчас они отозвали свои заявления. [Ведущий и волонтер] Сергей Притула, к сожалению, покинул уже [партию], и конечно, как не член партии он и не будет претендовать. Пока что я не слышал ни одного кандидата на эту должность. Если он появится до 29 июля, то наверняка будем обсуждать. Если нет, то у нас будет много вопросов программных: и еще большая демократизация устава, и направления, и законотворческая работа, то есть много вопросов, которые нужно решать – и юридических, и политических”, – заявил политик.

На вопрос, когда политсовет принял решение об исключении из партии Притулы, Железняк ответил, что заявление Притулы о выходе из “Голоса” “было тяжело найти, но вроде бы нашли юридический механизм, как удовлетворить всё-таки, не цепляясь к формальностям”.

“Это было одно из последних решений политсовета. Мы его не исключали, а удовлетворили заявление. Мы ждали это заявление две или три недели, а потом появилась информация, что он отправил его “Новой почтой”… Видели ли мы его? Нет, не видели, но у нас есть возможность удовлетворить заявление, сделанное публично. Притула его не опроверг, и он знает о данном решении политсовета партии”, – сказал политик.

Также, по его словам, руководство партии также не располагает и заявлениями от семи членов, которые ранее заявили о намерении создать отдельное объединение “Справедливость” и выйти из “Голоса”.

“Я пока что не видел ни одного заявления от коллег, которые заявляли о выходе (это десять депутатов, но семь из них – члены партии)”, – сказал он.

Контекст:

Партию “Голос” презентовали в мае 2019 года. Политсилу более года возглавляет Рудик. В марте 2020-го она сменила на этом посту Святослава Вакарчука, который в июне заявил об уходе из парламента. Фракцию “Голос” в Верховной Раде с января 2021 года возглавляет Железняк. До него ее лидером был Сергей Рахманин.

В “Голосе” с весны продолжается кризис. 22 марта нардеп от голоса Ярослав Юрчишин говорил, что исключение из “Голоса” его самого и еще пятерых нардепов – вопрос времени. Причиной этому он называл голосование в Раде за направление на анализ Конституционного Суда Украины законопроекта о процедуре назначения руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины и Госбюро расследований.

В “Голосе” сообщили, что никого не исключали, но вынесли предупреждение шести нардепам: Юрчишину, Роману Лозинскому, Соломии Бобровской, Александре Устиновой, Ольге Стефанишиной и Владимиру Цабалю.

29 марта нардепы от “Голоса”, которых руководство партии предупредило о возможном исключении из политсилы, опубликовали совместное заявление. В нем они обвинили руководство в подыгрывании власти и осудили разговоры о создании коалиции со “Слугой народа”. В связи с этим нардепы потребовали провести съезд, утвердить новый устав партии и переизбрать ее руководство.

7 июня украинский шоумен и волонтер Притула объявил о выходе из “Голоса”. Он подчеркнул, что не уходит из политики, но уходит из партии, “которая, не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства, отдалилась от изначальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата”.

9 июня Бобровская сказала, что ряды партии могут покинуть 10 нардепов.

10 июня Черновицкая облорганизация “Голоса” обвинила Рудик в узурпации власти, Херсонская в полном составе вышла из политсилы, Винницкая – частично.

Клименко в интервью, вышедшем 12 июня, сказала, что Вакарчук в конфликте не участвует, “хотя мог бы повлиять на Рудик, потому что это именно его ставленница”.

Новый виток скандал получил 15 июня, когда в повестку дня Верховной Рады включили законопроект №5554, который предусматривает отсрочку введения обязательного дубляжа фильмов на украинский язык. Постановление приняли 227 голосами, позже Рудик, Железняк, а также Ярослав Рущишин и Андрей Осадчук написали заявления об отзыве голосов. Юридически ситуацию эти заявления не изменили (законопроект уже включен в повестку дня), но они “отображают позицию”, заявили в партии.

Черкасская, Ивано-Франковская и Львовская областные ячейки “Голоса” 16 июня потребовали от ее лидера Киры Рудик добровольно сложить полномочия, провести прозрачный съезд, на котором избрать нового главу партии.

16 июня половина членов депутатской фракции “Голос” объявили о создании парламентского объединения и о недоверии главе фракции Железняку. В новое объединение вошли Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Владимир Цабаль, Андрей Шараскин, Ярослав Юрчишин и Александра Устинова. Они инициировали исключение из состава фракции Рудик.

В “Голосе”, комментируя заявление коллег, вспомнили, что нардепы имеют право выйти из фракции и что, согласно закону о регламенте Рады, только внефракционные парламентарии могут создавать свои группы. Однако закон о регламенте не запрещает нардепам создавать объединения, не покидая состав фракции. Объединение не имеет таких прав, какие есть у фракций и групп.

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