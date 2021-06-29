Скандалы: Бурятский Куштау

Как на виду у властей республики погибает Тункинский национальный парк

Мусорная свалка в Тункинском национальном парке Бурятии расползлась до размеров, сопоставимых с площадью 20 футбольных стадионов. Экологи считают, что решение этой проблемы требует совместных действий всех ветвей власти. При этом природоохранные ведомства не могут прийти к соглашению даже на межрегиональном уровне — Минприроды Иркутской области препятствует вывозу отходов на территорию своего региона, как предлагают их бурятские коллеги. Законодатели Бурятии думают, что регион не сможет справиться с ситуацией самостоятельно. Мусор сваливают в нацпарке несколько лет, при этом сейчас закон не позволяет организовать на этой территории полигон для рекультивации отходов. Вывезти их тоже нельзя. Представители региональной власти и специалисты рассказали Daily Storm, как избавить от мусора объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Федеральные органы, ответственные за экологию в стране, получили запросы от редакции.

«Плакать хочется и кричать. Горы мусора на фоне Саянских гор», — звучит закадровый голос предпринимательницы из Бурятии Анастасии Кулавской. Возвращаясь с отдыха в поселке Аршан 7 июня, она сняла потрясшую ее картину в национальном парке «Тункинский» в 70 километрах от Байкала. Этот парк — единственный в России особо охраняемый природный объект, границы которого совпадают с одноименным районом. Прямо на территории парка живут более 20 тысяч человек. Ежегодно Тункинский район посещают 250 тысяч туристов.

«Проблема существует не первый год. Видно, что за короткий промежуток времени такую свалку организовать невозможно. Все в курсе данной проблемы, но она никак не решается. Депутаты только обещают. Разные аккаунты с большим количеством подписчиков сделали репосты и говорят, что эта проблема во многих местах Байкала, на побережье. Туристы туда не заезжают. Мы туда заехали совершенно случайно. Люди платят за вывоз мусора огромные деньги, но компания, которая, видимо, выиграла тендер, вывоз не осуществляет, а просто вываливает его туда», — рассказала Кулавская.

Региональный оператор по вывозу отходов «ЭкоАльянс», который несет ответственность за вывоз мусора по всей Бурятии, не отрицает, что проблема есть. Нам объяснили, что свалка образовалась еще в XX веке. А в 2019 году вступила в силу мусорная реформа, согласно которой сбором отходов в регионе должен заниматься единственный оператор, которым и стал «ЭкоАльянс». Дело усложняется тем, что не все жители Тункинского района платят за вывоз мусора. Подрядчик оператора «Монолит» 12 мая 2020 года написал письмо на имя главы Тункинского района, сообщив о приостановлении сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) из-за того, что собираемость тарифов составила лишь 12,5%.

Представитель «ЭкоАльянса» уточнила, что не все местные жители готовы платить: «Люди думают, раз я мусор не выставляю, значит, я не буду платить». При этом деятельность регионального оператора регламентируется схемой транспортных потоков по вывозу мусора, утвержденной в 2020 году Минприроды Бурятии. «Эта схема прошла общественные слушания, ее проверяли прокуратура и администрация Тункинского района. Любое отхождение от территориальной схемы для нас — это риск лишиться статуса регионального оператора», — объяснила собеседница из «ЭкоАльянса».

В «ЭкоАльянсе» считают, что вывоз ТКО стал бы значительно менее затратным, если бы оператор получил возможность транспортировать отходы со свалки в нацпарке и со всего района на полигоны в Иркутской области, а не в Бурятии. Это сократило бы маршрут с 500 до 160 километров. Иркутские полигоны заявляли о готовности сотрудничать с «ЭкоАльянсом», но эта инициатива не получила одобрения Минприроды Иркутской области, а без этого невозможно изменить схему вывоза мусора на межрегиональную. В министерстве добавили, что такое решение может привести к преждевременной нехватке территории местных полигонов.

В Минприроды Бурятии считают, что проблемы с горами мусора в Тункинском национальном парке невозможно решить на региональном уровне. В ведомстве пояснили, что законодательное регулирование территории нацпарка не позволяет строить там объекты по рекультивации. Это означает, что местные власти не могут создать в границах нацпарка полигон для рекультивации отходов. Запрещается также сжигать и перерабатывать ТКО. Заместитель регионального министра Наталья Тумуреева уверена, что нацпарк необходимо включить в программу «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Это позволит создать эффективную систему обращения с отходами и привлечет инвестиции для устранения мусорных гор.

Исследователи из РАНХиГС в 2020 году заинтересовались проблемами экологии в Тункинском районе. Руководитель лаборатории по исследованию основ экономики замкнутого цикла РАНХиГС Содном Будатаров рассказал, что возглавляемая им экспертная группа предложила администрации эффективное решение по минимизации проблемы со свалками — раздельный сбор отходов в населенных пунктах Тункинского района. По словам Будатарова, большую часть мусора на свалке легко переработать, потому что местные жители выбрасывают в основном пластик.

«Вы на этой свалке не найдете стеклянных банок или органики, потому что там живут сельские жители. Они используют органические отходы для удобрений, а продукты хранят в стекле», — пояснил эксперт.

Исследователь утверждает, что организация пункта приема вторсырья сократит масштабы свалки по меньшей мере в два раза. Раздельный сбор мусора будет также выгоден предпринимателям. Будатаров отмечает, что килограмм мытых емкостей из полиэтилентерефталата (ПЭТ) стоит 60 рублей, и при населении района в 20 тысяч человек компании, которые будут отвозить мусор на переработку, смогут зарабатывать существенные средства.

Отходы на свалке в Тункинском районе обозначаются как ТКО. Это значит, что их могут вывозить исключительно «ЭкоАльянс» и его подрядчики. Содном Будатаров выступает за то, чтобы внести поправки в ФЗ-89 и определять категорию отходов как мусор, — такое решение позволит любым операторам заниматься вывозом отходов.

Инициативу об изменении законодательства поддерживает зампредседателя Народного хурала Бурятии Татьяна Мантатова. Она подчеркивает, что решить этот вопрос необходимо на федеральном уровне. «Конечно, можно предлагать находить деньги для вывоза у республиканской власти или закладывать его в тариф, который будет непомерно высок для местных жителей, поэтому это непростая задача. Нужны изменения федеральных законов по особо охраняемым территориям — либо нужно изменять границы нацпарка, чтобы строить ближайший полигон за его пределами, либо прямо в нем», — говорит Мантатова.

Все заинтересованные стороны видят выход из ситуации в изменении законодательства, дополнительном финансировании, оптимизации схемы вывоза отходов и амбициозных проектах по раздельному сбору мусора. Власти Бурятии уже направляли запросы в Совет Федерации и Госдуму, а также в правительство РФ. Летом 2020 года вице-премьер Виктория Абрамченко провела конференцию с представителями национальных парков. В частности, поднимался вопрос о создании межрегиональной схемы по вывозу мусора из Тункинского района. Вице-премьер заявила, что будет прилагать усилия для решения вопроса. Но пока горы мусора продолжают расти на фоне Саянских гор.

Daily Storm направил запросы в Минприроды и Росприроднадзор.

Даниил Сапсай