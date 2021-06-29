В России по инициативе “ЕР” создадут единую систему учета леса

С 1 июля в России начнется формирование единой системы учета леса, согласно законодательным поправкам, обеспеченным фракцией “Единой России” в Государственной Думе РФ. Это означает, что процесс контроля за оборотом древесины станет максимально прозрачным.

По мнению председателя парламентского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, новая геоинформационная система позволит проследить за всеми этапами оборота древесины – от делянки до конечного потребителя. отмечается, что реализация масштабной программы должна быть завершена к 2023 году.

“Любое невнесенное бревно автоматически станет незаконным. В систему будут обязаны включать все точки перемещения древесины: склады, точки погрузки, разгрузки, переработки. Здесь же будут формироваться транспортные документы. И если обнаружатся какие-то неточности, например, между объемом отгруженной и заготовленной древесины, отгруженной и транспортированной, то система будет автоматически блокировать все дальнейшие перемещения и сделки”, – рассказал депутат.

Кроме того, парламентарий отметил, что до момента окончательной разработки и запуска автоматизированной системы предусмотрен переходный период. За это время необходимо усовершенствовать существующую систему ЛесЕГАИС. “Но в любом случае, с каждым днем, с каждым этапом прозрачность лесной отрасли будет повышаться”, – заключил Николаев.

Отметим, что с законодательными поправками для Лесного кодекса РФ “Единая Россия” выступила в Госдуме еще в прошлом году. Их подготовили после поручения президента России Владимира Путина. Ранее глава государства указал, что лесозаготовки должны стать открытыми и прозрачными, что должно привести к декриминализации отрасли.