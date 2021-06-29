 

Ученые создали маску со встроенным тестом на COVID-19

29.06.2021, 12:16, Разное
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Американские учёные из Массачусетского технологического института создали медицинскую маску со встроенным тестом на коронавирус. Прибор может выявить наличие инфекции за 90 минут.

Для этого в маску инкрустированы микродатчики, которые можно использовать и в других медицинских изделиях, включая маски и халаты. Их также можно прикрепить на одежду и использовать для обнаружения других вирусов. Ранее аналогичные устройства применялись для выявления лихорадки Эбола и вируса Зика, сообщает телеканал “360”.



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