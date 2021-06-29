 

Мнение: Завершить экономическую интеграцию РФ и Белоруссии к 1 января 2022-го года

29.06.2021, 12:10, Разное
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На связи посол Белоруссии в России.

Завершить экономическую интеграцию РФ и Белоруссии к 1 января 2022-го года

Перед Беларусью и Россией стоит задача создать к 1 января 2022 года единые рынки нефти, нефтепродуктов, газа, электроэнергии, транспорта, унифицировать налоговое и таможенное законодательства. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко после состоявшейся сегодня в Москве церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в честь Дня Независимости Беларуси и 77-й годовщины освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков.

"Мы (Беларусь и Россия. – Прим. БЕЛТА) сейчас находимся в принципиально новой стадии, – сказал Владимир Семашко. – Многое уже сделано в социальном плане, в экономике, в обороне и так далее. Мы сегодня реально подошли к тому, что нам надо укреплять экономическую базу Союза России и Беларуси".
Дипломат напомнил, что стороны завершают работу над 28 интеграционными картами. "Стоят такие задачи, как в кратчайший срок, буквально к 1 января 2022 года, создать единый рынок нефти, нефтепродуктов, единый рынок газа, единый рынок электроэнергетики, единый транспортный рынок, вести единую промышленную и сельскохозяйственную политику, провести унификацию налогового и таможенного законодательств, – подчеркнул посол. – То есть создать такую экономическую базу, которая будет очень нужной и важной и для Беларуси, и для России".

Владимир Семашко констатировал: Беларусь хоть и небольшая страна, но она является значимым экономическим партнером России, занимает четвертое место среди ее всех торговых партнеров. Он сообщил, что по итогам пяти месяцев текущего года белорусско-российский товарооборот вырос на 30% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. При этом белорусский экспорт в Россию увеличился на 20,8%.

https://www.belta.by/economics/view/semashko-pered-belarusjju-i-rossiej-stoit-zadacha-k-1-janvarja-2022-goda-sozdat-edinye-rynki-nefti-447984-2021/ – цинк

Очевидно, что санкции со стороны ЕС фактически вынуждают Белоруссию интенсивнее договариваться с Россией, чтобы скомпенсировать потери от санкций переориентацией на российский рынок, что требует большей сговорчивости на переговорах по интеграционным картам. По итогам всего этого белорусская экономика сможет избежать болевого шока из-за санкций и переориентации товарных потоков, а РФ увеличит свое экономическое влияние на Белоруссию. Батька конечно и дальше был бы готов петлять и играть в многовекторность, но в изменившихся реалиях возможностей для этого у него осталось не слишком много. Западный вектор отрезали, а Китай далековато. Поэтому выбор не столь велик, как скажем в 2019-м году до провальной попытки гос.переворота и эпидемии коронавируса. Ну а так, полезные идиоты из ЕС дают серьезный буст для продвижения экономической интеграции РФ и Белоруссии.

Источник: Colonel Cassad



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