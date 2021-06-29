Мнение: Неудачное время

Завтра должна пройти «прямая линия» фюрера из его бункера. Он, конечно, храбро принял внутрь двойную дозу отечественной и не имеющей аналогов вакцины, но с народом предпочитает общаться удалённо. Народ — не Байден, перетопчется.

Вопрос, наверное, лишь в том, что время общения выбрано не слишком удачно. Две недели наведённого психоза на тему коронавируса отодвинули все остальные темы на второй план. Поэтому если Путин не станет говорить о ней или затронет вскользь — мероприятие выстрелит вхолостую. А обозначать позицию явно и четко по поводу набирающей обороты кампании по принудительной вакцинации означает подорвать и без того падающие цифры доверия.

Думаю, нет никаких особых сомнений и разночтений по поводу того, что без приказа сверху нынешний психоз был бы невозможен. Представить себе, что хотя бы один регион пойдет вопреки высочайшему соизволению, в условиях России немыслимо. А когда таких регионов уже двадцать — так тем более. Конечно же, новые ограничения — это прямой приказ из Кремля. И причина понятна — добровольность вакцинации результат не дала. 15 процентов населения, добровольно подставившего плечо — это тот предел, выше которого изолгавшаяся власть не может убедить никого в пользе предлагаемого продукта. Да и с этими 15 процентами тоже — ну какая добровольность у военных, бюджетников, полиции?

Скрытое сопротивление и бойкот — ключевые факторы, не дающие возможности отрапортовать об успехах кампании. Отсюда и ужесточение и набирающие ход принудительные меры. Теперь слово за Путиным — он должен обосновать. Но при таком явном бойкоте и недоверии (даже по официальным опросам от трети до половины опрошенных без восторга относятся к вакцинации, в реальности, скорее, и все три четверти, если не больше), в общем, при столь явно негативном отношении выступление Путина с обоснованием принудиловки может иметь уже и политические последствия.

Поэтому, скорее всего, он будет, как обычно, юлить и нести чушь, стараясь и обосновать насилие, и в то же время не дать прямого ответа на вопрос о принуждении. С расчетом на то, что будут выискивать крупицы смысла между строк и очередных анекдотов про то, как размножаются червячки.

Проблема в том, что с остальными темами тоже не все хорошо. Побед нет, сплошные трудности. Рост цен на все — вот, что людей беспокоит ничуть не меньше ковидного террора. Рапортовать здесь Путину нечего. Когда курс морковки сравнялся с курсом евро — тут особо не порапортуешь.

Поэтому из всех внутрироссийских тем остается последнее — скорее всего, будет раздача подачек. Небольших и не всем. Но говорить больше не о чем.

А вот про врагов — внешних и внутренних — тут поле безбрежно. На них можно будет списать вообще все. Ну, кроме вируса, который пришел из Китая. Здесь Путин всегда оживляется, тут он искрометен и речист. Враги — это его тема. Вот только какое дело замордованному населению до новых ракет, которые ставятся на боевое дежурство, когда заботы о другом? Да и сколько там этих новых ракет. И кто их, кроме как в путинских мультфильмах, видел.

В общем, неудачное время для прямой линии. Не о чем говорить. А то, о чем есть — лучше не стоит. Особенно Путину.

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