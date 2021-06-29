Мнение: Как бы я изменил систему авторских прав в России

Враги могут называть меня жадным, и этот упрёк будет отчасти справедлив. Вместе с тем я считаю правильным сполна платить по своим счетам. Программисты, писатели и прочие тиктокеры могут смело рассчитывать на мой кошелёк — при условии, конечно, что они предлагают мне честную сделку.

Вот как я изменил бы авторское право, если бы мне поручили разобраться с нынешним хаосом. (Выражаю, кстати, благодарность блогеру Ивано Иванов за идеи, оставленные им в комментариях):

1. Торрент-обменники имеют полное право на существование, покуда они соблюдают закон, тесно сотрудничая с правообладателями. Если правообладатель находит на обменнике пиратскую раздачу своего контента, он пишет модераторам обменника, и те ставят вместо раздачи ссылку на страницу, где можно легально купить этот контент.

Владельцы торрент-обменников, в свою очередь, отвечают не только за общение с авторами контента, но и за проверку торрентов на вирусы с троянами.

2. Правообладатель имеет право на защиту закона только в том случае, если он обеспечивает удобную возможность купить свой продукт на территории Российской Федерации. Ваше видео нельзя купить в России и за рубли? Пираты имеют право легально выложить его на торренты.

3. Все лицензионные соглашения должны быть признаны ничтожными. Сейчас они стали узаконенным мошенничеством — пользуясь тем, что их никто не читает, правообладатели добавляют туда разные жульнические крючки. Покупая что бы то ни было стандартное, — программу, фильм, песню, — покупатель имеет право рассчитывать на стандартные условия. Продавец, в свою очередь, имеет право рассчитывать, что покупатель не подаст на него в суд, использовав купленную за 100 рублей программу для управления станком стоимостью в 100 миллионов.

4. Монополисты обязаны согласовывать свои цены с ФАС. Более конкретно, речь идёт о Микрософт, Эппл, Гугл и так далее. Создал экосистему — будь любезен, обеспечь туда честный доступ конкурентам.

5. У авторских прав должен быть срок годности. Допустим, 10 лет для программ, фильмов, песен или книг. Срок прошёл, защита авторских прав завершается. Суть авторских прав в том, чтобы поощрять авторов к созданию нового контента, а не в том, чтобы сделать скупщиков авторских прав богатыми.

6. Закрытые форматы хранения документов должны быть запрещены, это нечестная конкуренция. Хочешь, чтобы твои права были защищены, выкладывай точное описание формата в открытый доступ.

7. Чиновникам должно быть прямо запрещено требовать использования платных программ. Официальные сайты должны быть доступны с любого браузера, официальные документы должны приниматься только в форматах бесплатных программ.

8. Ремиксы, цитаты и прочее должны быть разрешены. Ютубу надо влуплять миллиардные штрафы за его нежелание бороться с мошенниками от копирайта, подающими иски за использование «их» музыки в чужих видео. Видеозапись свежего концерта Элтона Джона — нелегально. Короткий фрагмент песни в новостях — легально. Ассорти из фрагментов чужих концертов — нелегально. Любительский перепев песни Элтона Джона — легально, при условии, что стоит ссылка на автора текста, музыки и так далее. Всё остальное — только по согласию с сэром Элтоном или по прошествии 10 лет.

9. Кафе и рестораны имеют право включать радио своим гостям. Делать свою нарезку из защищённых копирайтом песен они могут только в том случае, если покупают её на специальных сайтах. Делать нарезку из старых песен (10+ лет) можно без ограничений.

10. Пиратить фильмы, сериалы, игры и так далее разрешено, если у них нет русского перевода, и если пираты делают такой перевод. Раз автор не позаботился о локализации, права зарабатывать деньги в России у него нет.

11. Классическая музыка, книги давно покойных писателей и так далее авторским правом не защищаются, это достояние всего человечества. Новый перевод иностранных книг на русский защищён в течение 10 лет на общих основаниях, переводчики имеют право на заработок.

12. Перевод, в котором намеренно искажаются, например, хорошо переведённые фамилии, запрещён. За выпуск таких порченных переводов предусматривается болезненное и позорное наказание.

Удачные переводческие находки не являются объектом авторских прав. Если кто-то делает новый перевод Толкиена, он прямо-таки обязан использовать привычные всем имена главных героев.

13. Фанфики, пародии, «смешные» переводы и «игры по мотивам» полностью легальны, на них даже можно зарабатывать деньги. Но, разумеется, только в том случае, если это именно новое произведение, а не злодейски перекрашенное старое. «Гарри Поттер и методы рационального мышления» — легально. «Таня Гроттер и магический контрабас» — нелегально. Пишешь книги или делаешь игру по уже существующей вселенной, отнесись к ней с уважением.

14. Картинки и фотографии можно свободно использовать в некоммерческих целях при условии сохранения подписи автора. Подпись автора, в свою очередь, должна не портить картинку, а скромно и органично размещаться в углу. Фотографии картин, статуй, зданий и так далее авторским правом не защищаются, равно как и скриншоты из фильмов или игр.

15. Попытки украсть авторские права, захапав себе, например, исполненную другим человеком песню, должны расцениваться как мошенничество и наказываться соответственно. К примеру, за попытку заявить права на гимн России, которую мы с вами недавно наблюдали, жуликов следует приговорить к большому штрафу и условному тюремному сроку. Если они не выплатят штраф, этот штраф следует повесить на Ютуб, так как он поощряет действия жуликов.

16. Корпорации, которые присоединяются к санкциям против России, не имеют права на защиту авторских прав на территории Российской Федерации. Весь созданный ими контент можно пиратить абсолютно легально.

Важное замечание. Перечисленные выше пункты — не готовый проект нормативного акта, но всего лишь общее направление, в котором, по моему мнению, должно развиваться наше законодательство, если мы хотим защитить права творцов и потребителей, максимально осложнив при этом жизнь паразитам. Идея в том, чтобы дать заработать писателям и программистам, отправив при этом на свалку истории как халявщиков, не желающих платить за контент, так и жуликов, греющих руки на чужом труде.