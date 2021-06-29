 

Илон Маск выкупил у Казахстана «Гагаринский старт»

29.06.2021, 13:03, Разное
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Основатель компании «SpaceX» Илон Маск сделал себе подарок на 50-летний юбилей.

Он выкупил у Казахстана космодром «Байконур» вместе со стартовой площадкой, откуда отправился в свой исторический полёт Юрий Гагарин.

Вчера, накануне дня рождения Маска, на его строящийся космодром в Бока-Чика, штат Техас, прилетел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В присутствии только адвокатов и пресс-секретаря Токаев подписал договор о продаже Байконура, а Маск вручил ему банковский чек в закрытом конверте. Сумма сделки не разглашается, но в частном разговоре основатель SpaceX пожаловался, что «эти казахи сняли с меня штаны».

Илон Маск выкупил у Казахстана «Байконур»– Я мечтал об этой покупке с того момента, как побывал на «Гагаринском старте». Здесь началась история пилотируемой космонавтики, и здесь она продолжится, чего бы мне это ни стоило! – написал Илон Маск в Twitter.

Площадь космодрома – 6717 квадратных километров. Часть стартовых площадок находится в рабочем состоянии, часть – заброшена. Сейчас Байконур находится в аренде у Российской Федерации. Договор действует до 2050 года, но Казахстан уже направил Роскосмосу уведомление о расторжении договора с 1 октября текущего года. После этой даты у России будет полгода на эвакуацию специалистов и секретного оборудования. 1 апреля 2022 года Илон Маск сможет начать монтаж техники для своих запусков.

Сообщается, что изначально Маск вёл переговоры о покупке только СК-5 – «Гагаринского старта». Однако Казахстан настоял на покупке космодрома целиком, что потребовало существенных дополнительных затрат от Маска.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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