Молодая и почти пожилая – Личное мнение

Вот вам — две женщины в пляжной обстановке. Очевидно, что одна из них — значительно старше другой. Возраст отчётливо читается на их лицах.



Фото: istockphoto.com

Но только ли на лицах?

Поиграем?

Вот вам — части тел тех же самых женщин. Даже без лиц видно: слева — молодая, справа — нет.



Фото: istockphoto.com

У той, что справа, и морщин-то на коже нет, но всё равно понятно: женщина — почти пожилая.

Молодая кожа и на ощупь другая, и выглядит иначе: как у девушки в красном бикини.

Тем из вас, кому — уже не 20, наверное, неприятно, когда вам тычут в глаза такими фотографиями и такой правдой.

Однако отрицать эту правду, ещё и обижаться на меня за неё — непродуктивно и глупо. Если не хотите считаться «почти пожилыми» женщинами, займитесь собой.

Я тоже когда-то наивно верила в миф: чтобы кожа тела не старела, нужно регулярно тренироваться, правильно питаться, пить достаточное количество воды и увлажнять, увлажнять, увлажнять.

Всё это работает, но только применительно к молодой коже.

Уже после 25 лет скорость обновления кожи снижается. Эпидермис становится тоньше, а роговой слой, состоящий из омертвевших клеток, — толще. Вот почему возрастная кожа, даже если на ней нет явных морщин, — грубее молодой, а её тон — не такой ровный.

Слева — молодая женщина, не знающая, что такое фитнес. Справа — возрастная женщина, которая регулярно тренируется.



Фото: istockphoto.com

Молодая кожа, естественно, выглядит более притягательно безо всякого спорта.

Повторю: это вовсе не значит, что женщинам, перешагнувшим 25-летний рубеж, стоит опустить руки. Деление клеток эпидермиса можно простимулировать, причём очень легко.

Добавьте к своим тренировкам, воде и увлажнению регулярное отшелушивание. Именно в нём — секрет продления молодости кожи.

Удаляя слой омертвевших клеток, вы ускоряете регенерацию кожи. Как следствие, ваше тело будет выглядет моложе.

Знаете, что заметила?

Даже женщины, усиленно ухаживающие за собой, не делают пилинг тела. В результате, лица молодые, ноги стройные, пресс прокачан, а что-то не то. Это «что-то не то» и есть кожа, не знающая что такое отшелушивание рогового слоя. Она грубее на ощупь и имеет неровный тон.

Чем и как отшелушивать?

Тут всё — настолько просто, что даже самые занятые и ленивые из вас потянут.

Слой омертвевших клеток, которые замедляют регенерацию кожи, отлично снимает пилинг-варежка Шелковица, российского бренда для идеального домашнего пилинга, который я знаю ещё с 2014 года.



Фото: Шелковица

Как использовать?

Постойте 10-15 минут под очень тёплым душем или полежите в ванне, после чего пройдитесь по телу варежкой: она снимет весь лишний мёртвый эпидермис, до которого у вас годами руки не доходили.

Никакие масла, гели и скрабы дополнительно не нужны. Только влажная шёлковая варежка по влажной, слегка распаренной коже.

Секрет эффективности пилинг-варежки — в специальном плетении: шёлковая нить в ней скручена так, что микропетельки подцепляют чешуйки ороговевшей кожи и скатывают их в «катышки».

Вот как выглядит наглядное подтверждение моих слов:



Фото: Шелковица

Мерзкие коричневые комочки, которые вы видите на фото, — это и есть те самые омертвевшие клетки, которые нужно убрать, чтобы кожа лучше дышала, быстрее обновлялась, была гладкой, мягкой, упругой и, простите, элементарно чистой.

«Шелковица» подходит всем: от любителей всего натурального (я) до беременных с токсикозом. Даже химических отдушек нет!

Если у вас на коже есть прыщики, то попробуйте пилинг «Шелковицей»: слой отмерших частиц эпидермиса убирается, поры и протоки сальных желёз больше ничем не забиваются и начинают нормально работать. Наконец-то, ваша кожа полноценно задышит!

Заметила: после пилинга варежкой кремы и лосьоны лучше впитываются. Они тоже, наконец-то, начинают нормально работать: все полезные вещества из них теперь попадают по назначению, а не бессмысленно размазываются по слою мёртвого эпидермиса, через который — не пробиться.

Тем, кто любит загорать, рекомендую за 5 дней до отпуска сделать пилинг тела варежкой: загар будет красивого, ровного тона и продержится дольше.

Я специально проверила, какие ещё есть варианты. 100% натурального шёлка тонкой выделки никто кроме «Шелковицы» не использует. Либо необработанный «дикий» шёлк, либо вискоза, либо синтетика. Они все дешевле и грубее. А жёсткий грубый пилинг — это прямой путь к старческой пигментации вместо гладкой, мягкой и молодой на вид и на ощупь кожи.

Если хотите ещё и о лице позаботиться, на котором вам точно так же не нужен слой мёртвого эпидермиса, то рекомендую купить набор.



Фото: Шелковица

В набор входят:

1) варежка для пилинга тела,

2) варежка для лица и декольте с ещё более нежной текстурой,

3) массажная варежка-мочалка, которой вы будете пользоваться в дни, когда не делаете пилинг.

Чуть не забыла: если делаете эпиляцию и сталкиваетесь с проблемой вросших волосков, то пилинг «Шелковицей» вам точно показан! Проблему решает!

В общем, с большим удовольствием и от всей души рекомендую!

Нужно больше информации? Читайте и смотрите!

А теперь посмотрите внимательно и беспристрастно на кожу своего тела. Довольны состоянием? Что хотелось бы улучшить? Какие проблемы решить?

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