«Запах, на который жалуются рыбинцы, не является дымом»
 

«Запах, на который жалуются рыбинцы, не является дымом»

29.06.2021, 11:58, Новости
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Под Рыбинском продолжают бороться с тлением мусора на полигоне ТКО.

Пожар на полигоне в Аксёнове начался 20 июня. Возгорание произошло на нерабочей карте, на не эксплуатирующемся участке. В первые сутки огнём было охвачена площадь более 1 000 кв. метров. С открытым горением удалось справиться за 12 часов.

Сейчас работники полигона и пожарные продолжают бороться с тлением. Мусор до сих пор горит на глубине. Глава Рыбинска Денис Добряков дал поручение подключить к тушению дополнительную инженерную технику. Как отмечают специалисты, от работы бульдозеров и экскаваторов сейчас в большей степени зависит ликвидация пожара.

Под Рыбинском продолжают бороться с тлением мусора на полигоне ТКО— И пока сложно сказать, сколько времени потребуется для полной ликвидации возгорания. Сложность тушения мусорных полигонов заключается в том, что в массе своей это глубинное горение, которое может идти на глубине до пяти метров. Чтобы потушить огонь необходимо не просто проливать место пожара водой в огромных количествах, но постоянно перемешивать слои мусора по всей толщине и пересыпать грунтом, — прокомментировал начальник 2 пожарно-спасательного отряда ФПС ГУ МЧС РФ по ЯО, подполковник Александр Сергеев.

Для прекращения тления на полигоне работает тяжелая техника: два бульдозера и пять экскаваторов. Заключен контракт с частной фирмой, которая имеет опыт тушения подобных пожаров. Запах, на который жалуются рыбинцы, не является дымом.

— Ливень спровоцировал испарения с полигона. Они, а не дым, принесли в город неприятный запах. По факту пожара проверку ведёт Росприроднадзор. С сегодняшнего дня устранять тление на полигоне ТКО будет восемь единиц техники, — рассказал директор МУП АТП Дмитрий Баранов.

Контроль над выбросами с полигона осуществляют специалисты Роспотребнадзора. 25 июня в посёлке Ермаково, деревнях Кирилловское и Никольское были сделаны замеры воздуха, превышений гигиенических нормативов не обнаружено. Мониторинг специалисты планируют проводить раз в неделю.

Пресс-служба администрации города Рыбинск



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