Мадс Миккельсен рассказал о работе в “Фантастических тварях” вместо Джонни Деппа

В ноябре 2020 года, в самый разгар судебного разбирательства между Джонни Деппом и его экс-супругой Эмбер Херд, студия Warner Bros. подтвердила, что звезда “Пиратов Карибского моря” лишился роли во второй части франшизы “Фантастические твари и где они обитают”. На роль волшебника Геллерта Грин-де-Вальда был утвержден датский актер Мадс Миккельсен.

Почти полгода 55-летний актер не комментировал перестановки в продолжении саги о Гарри Поттере и никак не реагировал на критику со стороны фан-клуба Джонни Деппа. Только накануне в новом интервью изданию The Sunday Times он высказался о произошедшем. По его словам, он не знал, что “увольнение” Деппа было связано с обвинениями в насилии, которые тому предъявили. Он якобы просто прочел сценарий и дал свое согласие. К тому же он хотел пообщаться с коллегой, чтобы вжиться в образ Грин-де-Вальда, но, увы, ему это сделать не удалось:

Мне позвонили со студии – очевидно, в спешке. Сценарий мне понравился, и я согласился. Знаю, что многие остались недовольны таким решением, но время от времени так случается. Я не знаю, что точно произошло в личной жизни Деппа, не знаю, было ли справедливо заменять его, ведь он потерял работу. Но я просто знал, что шоу должно продолжаться – и мне бы очень хотелось поговорить с Джонни Деппом на эту тему, если бы у меня была такая возможность, но не уверен, нужно ли ему это, – сказал Мадс.

Актер осознавал, что подобная замена исполнителя главной роли в любимом миллионами фильме спорная, но старался отстраниться от критики в сети и просто работать.

Мадс Миккельсен в фильме “Еще по одной”

Также Миккельсен признался, что он не пытался скопировать злодея в исполнении Деппа, но ему было тяжело сделать “своего” героя (Мадсу пришлось заменить Джонни уже в разгар съемочного процесса):

Я считаю Деппа искусным актером, поэтому копировать его стало бы для меня творческим самоубийством. Мне нужно было придумать что-то свое, но при этом сохранить преемственность к Грин-де-Вальду Деппа. У меня иной взгляд на этого персонажа, и внешне мы тоже немного отличаемся. Мой Грин-де-Вальд получился другим, но, чтобы узнать, удачный ли это образ, придется дождаться премьеры в будущем году.

Несмотря на уход из “Фантастических тварей”, где Депп снялся в одной сцене, он все равно получит восьмизначный гонорар, так как того требуют условия его контракта. Известно, что третья часть “Фантастических тварей” выйдет на экраны 15 июля 2022 года.

Джонни Депп в роли Гриндевальда