В США предупредили об ответных мерах в случае продолжения «нападений» со стороны России

Вашингтон намерен ответит Москве, если она продолжит проводить агрессивную, по его мнению, политику в отношении США, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Если РФ продолжит нападать на нас или действовать так же, как в случае с (хакерскими) атаками на SolarWinds, вмешательством в наши выборы и агрессией в отношении (блогера Алексея) Навального, то тогда мы будем отвечать. Это не потому, что мы хотим конфликтов, а потому, что нам дороги наши ценности и принципы. Выбор за Россией», – отметил глава американского Госдепартамента, передает ТАСС.

Он также повторил озвученное ранее президентом США Джо Байденом мнение, что злоумышленники, совершившие в мае хакерскую атаку на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, живут в России. При этом Блинкен, как и Байден, не стал возлагать вину за произошедшее на власти России.

В то же время госсекретарь США рассказал о возможных областях конструктивного взаимодействия с Россией. «Мы можем вместе работать по стратегическим направлениям, таким как контроль над вооружениями, сотрудничество в сфере кибербезопасности, урегулирование региональных конфликтов», – отметил Блинкен.

Тем временем американский президент Джо Байден заявил, что отношения Москвы и Вашингтона должны быть стабильными и предсказуемыми.

Саммит РФ – США состоялся в Женеве 16 июня. При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что женевская встреча президентов РФ и США не привнесла «никаких изменений» в политику антироссийских санкций Вашингтона. На этом фоне США начали готовить новые санкции против России. Москва предупредила о закономерном ответе на новые санкции Вашингтона.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Вашингтон допустил новую грубость в адрес Москвы.