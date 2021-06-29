Собянин утвердил пакет мер антикризисной поддержки предприятий общепита

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил пакет мер антикризисной поддержки предприятий общепита и продлил до конца года программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

«В целях смягчения последствий введенных ограничений правительством Москвы утвержден пакет дополнительных мер поддержки предприятий общественного питания. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», – сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

Так, предприятия общественного питания получат отсрочку по уплате арендных платежей за третий квартал 2021 года по помещениям, арендуемым у города Москвы, сроки уплаты арендных платежей переносятся до конца 2021 года.

Кроме того, предприятия общепита включены в программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесу. Максимальный размер субсидии составляет 1 млн рублей, которую получатель может израсходовать на одну или несколько целей: приобретение или лизинг оборудования, уплату коммунальных платежей, уплату процентов по кредитам на развитие бизнеса, компенсацию затрат на мероприятия по профилактике новой коронавирусной инфекции (не более 15 тыс. рублей); обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты (не более 6,5 тыс. рублей на 1 сотрудника).

Получатели субсидии обязаны выполнять требование главного государственного санврача по Москве в части проведения обязательной вакцинации персонала, а также соблюдать ограничения, установленные указом мэра Москвы.

Напомним, мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва заново переживает пандемию коронавируса. В связи с этим с 28 июня столичные рестораны и кафе разрешили посещать только по QR-коду, который доказывает, что человек недавно переболел, вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров.