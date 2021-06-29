В АТОР оценили потери Кубани от ограничений для туристов

Потери Краснодарского края от ограничений из-за коронавируса, которые введены для туристов, только в июле и августе могут составить 40-55 млрд рублей, сообщили в Ассоциации туроператоров РФ (АТОР).

«Около 5,5 млн туристов планируют отдыхать в Краснодарском крае в июле и августе. В июле регион может потерять 20-25% турпотока, так как многие не готовы платить за ПЦР-тесты. В августе от запланированных поездок могут отказаться от 50 до 80% туристов из-за требования об обязательных прививках», – приводит «Интерфакс» сообщение ассоциации.

По оценке АТОР, с июля по сентябрь поездки на Кубань планировали 6,5 млн туристов, не меньше 3 млн туристов оплатили путевки на июль. Средняя цена поездки на человека в этот период составляет 18-20 тыс. рублей, суммарно это 54-60 млрд рублей. Таким образом, прямые потери могут составить до 15 млрд рублей.

На август в Краснодарский край в среднем продано 2,5 млн туров. Речь идет как о туристах, купивших путевки у туроператоров, так и тех, кто организовал свое путешествием с проживанием в объектах размещения Краснодарского края самостоятельно. С учетом средней стоимости путевки 20 тыс. рублей, общий объем уплаченных ими средств АТОР оценивает в 50 млрд рублей, а возможные потери – в 25-40 млрд.

«Таким образом потери Краснодарского края от вводимых ограничений только за июль и август могут достичь 40-55 млрд рублей. Нельзя забывать и о мультипликативном эффекте. Речь идет о ресторанном, транспортном, развлекательном сегментах. Отсутствие прибыли здесь удваивает финансовые потери региона», – подчеркивают в АТОР.

Отмечается, что сентябрь приходится 13% годового турпотока. Уже сейчас объектами размещения продано около миллиона туров на сумму 18-20 млрд рублей.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова обратилась к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой рассмотреть возможность принимать после 1 августа туристов в том числе и с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.

Напомним, Кондратьев заявил, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации.

Согласно результатам исследования сервиса SuperJob, ради отпуска на курортах Краснодарского края – в Сочи и Анапе – готовы вакцинироваться всего 3% россиян.