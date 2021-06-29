 

Военный аналитик рассказал о возможном финале боя эсминца Defender с российским Су-24

29.06.2021, 11:30, Разное
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Военный аналитик Константин Сивков рассказал, чем мог бы закончится гипотетический бой эсминца Defender с российским Су-24. Вероятный финал был бы для королевского флота крайне плачевным.
Недавний инцидент с британским эсминцем Defender вызвал ажиотаж по всему миру. Напомним, российские военнослужащие вынуждены были применить Су-24М для пресечения провокаций со стороны флотилии HMS ВМС Великобритании. Мнения экспертов разделились в соответствии с их политическими предпочтениями. Если российские СМИ сообщали о том, что корабль покинул акваторию после предупредительных выстрелов и сбрасывания бомб, то западные источники твердят, будто бы Defender мог легко и без посторонней помощи уничтожить сразу два десятка истребителей ВВС РФ.

Ситуацию прокомментировал военный эксперт Константин Сивков. По его мнению, подобные заявления не выдерживают никакой критики. Описываемый Западом вариант был бы возможен только в том случае, если бы экипаж эсминца мог обойти применяемые россиянами средства радиоэлектронного подавления, что является невыполнимой задачей. Кроме того, заверяет аналитик, не нужно забывать и о бомбах, которыми укомплектован истребитель России.

Сбить 20 Су-24М эсминец смог бы лишь при идеальных условиях для корабля. Однако такая ситуация невозможна, подчеркнул Сивков. При этом он напомнил, что только одного самолета достаточно для того, чтобы нейтрализовать военную мощь HMS Defender. Если же в небе было бы четыре истребителя, как пишет «Политэксперт», британское судно неминуемо оказалось бы на дне.



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