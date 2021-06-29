Семена подсолнечника названы эффективным обезболивающим

Ученые из Австрии и Австралии в ходе проведения исследования выяснили, что эффективным обезболивающим являются семена подсолнечника. Они представляют собой отличное средство для ликвидации дискомфортных ощущений в животе.

В процессе научной работы исследователи хотели найти потенциальные анальгетики, которые смогут стать альтернативой опиоидам. Из семян подсолнечника была выделена молекула, обладающая противовоспалительными и обезболивающими свойствами. Затем исследователи задействовали методы медицинской химии, чтобы оптимизировать ингибитор трипсина. После этого на его основе удалось синтезировать 19 пептидов. Все они прошли через фармакологические тесты.

Один из элементов авторы исследования назвали потенциальным обезболивающим. Оно поможет убрать дискомфортные ощущения, появляющиеся из-за проблем с ЖКТ. Пептид показал стабильность и высокую эффективность, его действие ограничивается периферией тела. В связи с этим исследователи ожидают наименьшее число побочных эффектов.

Результаты научной работы показали, что действие пептида происходит через каппа-опиодные рецепторы. Активизируется сигнальный путь, воздействующий на дальнейшую передачу боли.

Источник: www.ridus.ru