 

Британские ученые представили недорогую технологию зарядки смартфонов за 5 минут

29.06.2021, 11:30, Разное
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Британские исследователи создали инновационную и недорогую технологию зарядки мобильных гаджетов. Разработка Кембриджского университета позволит восполнить энергию аккумуляторов смартфонов всего за 5 минут.
Современные гаджеты оснащаются все более усовершенствованными батареями, позволяющими им дольше работать. При этом постоянно улучшаются и технологии восполнения энергии подобных аккумуляторов. Так, накануне брендом Infinix было заявлено о создании смартфона, способного набирать 100% всего за 10 минут. Также Xiaomi ранее объявляла о производстве быстрой 200-ваттной зарядки HyperCharge, умеющей пополнять энергию накопителя вместительностью 4 тысячи мАч за 8 минут. Однако разработка британских ученых побила и эти рекорды, причем сразу в два и более раза. Так, созданное командой специалистов Кембриджского университета устройство способно заряжать девайсы всего за пятиминутный отрезок времени.

Еще одним преимуществом аппарата стала невысокая стоимость его производства и эксплуатации. Доктор Ашрей Рао из Кавендишской лаборатории Кембриджа рассказал, что важное открытие было сделано в ходе исследования поведения аккумуляторов литий-ионного типа. Сверхбыстрая система стала возможной благодаря разработке уникального механизма контроля скорости зарядки. Кроме низкой стоимости и быстроты зарядки, дополнительным преимуществом методики эксперты считают способность увеличивать срок службы аккумуляторов. Кроме того, она в меньшей степени нагревает батарею и сам смартфон, что также благотворно сказывается на надежности гаджетов.

Стоит отметить, как и предыдущие аналогичные разработки, новая технология пока остается на стадии концепта. Когда изобретение будет переведено в фазу коммерческой реализации, пока не известно. Однако внедрение в жизнь недорогой технологии для зарядки смартфонов всего за 5 минут способно перевернуть индустрию и стать стартовой точкой отсчета новой эры смартфонов.

Источник: gazetadaily.ru



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