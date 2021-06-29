 

СБУ разоблачила хищения более 1,5 млн грн при строительстве отделения для пациентов с COVID-19

29.06.2021, 11:28, Новости дня
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По данным следствия, стоимость инфраструктурного проекта составила более 10 млн грн, и из этой суммы участники сделки присвоили более 1,5 млн грн.

“Установлено, что в 2020 году местная коммерческая структура победила в тендере на проведение строительных и ремонтных работ медицинского объекта. Согласно заключенному договору, подрядчики должны были провести реконструкцию одного из корпусов больницы под приемное отделение для больных COVID-19. При этом организаторы схемы систематически вносили в акты выполненных работ недостоверные данные об их объеме и стоимости, а некоторые из них были выполнены лишь “на бумаге”, – говорится в сообщении.

Директору фирмы-подрядчика сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Ему будут избирать меру пресечения.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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