 

Капитализация Facebook впервые превысила $1 трлн

29.06.2021, 11:28, Новости дня
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Резкое подорожание акций компании связан с решением суда, который отклонил антитрастовый иск Федеральной торговой комиссии США. Это дело могло привести к разделению бизнеса Facebook.

Как сообщает CNN, в суде посчитали, что федеральные органы не предоставили достаточно фактов, чтобы доказать, что компания занимает долю “60% плюс” на рынке социальных медиа.

Контекст:

Facebook является пятой американской компанией, которая преодолела отметку $1 трлн и присоединилась к Apple, Microsoft, Amazon и Alphabet, которая владеет Google.

На прошлой неделе капитализация Microsoft превысила $2 трлн, она стала второй корпорацией из США после Apple, преодолевший эту отметку.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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