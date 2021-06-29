Помогли выжить 5 миллионам человек. Фонд Рината Ахметова подвел итоги 15 лет благотворительности

“Я думаю, решение заниматься благотворительностью может идти исключительно от сердца. Поэтому почувствовать нужно только одно – огромное желание помочь людям, огромное желание не дать кому-то остаться один на один с бедой. Если в душе, в сердце вы хотите помогать, если вы не можете пройти мимо чужой беды, значит, благотворительность – ваш путь и ваше призвание”, – отметил учредитель Фонда Ринат Ахметов.

О самых значительных и важных результатах рассказала член Наблюдательного совета Фонда Наталья Емченко.

“За 15 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 5 миллионам человек. Крупнейший вклад в эту цифру – результат работы Гуманитарного Штаба Фонда Рината Ахметова – 3,5 миллиона человек; еще более миллиона – “Ринат Ахметов – Спасение жизней”, это проекты в сфере медицины; и порядка 500 тысяч – “Ринат Ахметов – Детям”. Аудитория других проектов Фонда, от новогодней Акции до наших диджитал-проектов, составляет не менее 6 миллионов человек, – отметила Наталья Емченко.

Фото: akhmetovfoundation.org

В ходе мероприятия Фонд представил самые важные направления, на которых сейчас сосредоточена работа:

“Ринат Ахметов – Спасение Жизней” (медицина и здоровье);

“Ринат Ахметов – Детям”;

“Ринат Ахметов – Поможем” (поддержка Мирных Донбасса).

В частности, всего помощью в рамках программы “Ринат Ахметов – Детям” охвачены 1,4 миллиона человек.

Например, благодаря проекту “Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!” 10 тысяч детей-сирот нашли родителей. А усыновители имеют возможность получать онлайн-консультации, участвовать в вебинарах и тренингах, организованных Фондом.

В 2018 году Фонд инициировал проект “Ринат Ахметов – Детям. Твоя суперсила”, который помогает воспитанникам интернатов найти свое место в жизни.

Высокую оценку работе Фонда Рината Ахметова в этом направлении дала министр социальной политики Украины Марина Лазебная: “Это один из примеров длительного сотрудничества государственных органов власти с частными благотворительными фондами. Мы в результате имеем более 10 тысяч усыновленных детей; пилотные проекты, которые нам создают возможность качественно писать законы и государственные программы; нам подсказывают эксперты, специалисты Фонда, как лучше действовать в интересах каждого ребенка. Длительное сотрудничество Министерства социальной политики с Фондом – это большие перспективы на будущее”, –подчеркнула министр.

Фото: akhmetovfoundation.org

Крупнейшая программа Фонда “Ринат Ахметов – Поможем” начала работать в 2014 году. Она направлена на помощь мирным жителям Донбасса, пострадавшим от вооруженного конфликта.

По данным исследования социального вклада Фонда, проведенного британской компанией Envoy Partnership, эта программа помогла выжить 3,5 миллионам человек и предотвратила гуманитарную катастрофу на Донбассе.

Кроме гуманитарной помощи, Фондом был разработан уникальный для Украины протокол по работе с психологической травмой войны. Психологическую поддержку Фонда получили более 60 000 людей разного возраста.

“В 2014 году все профессиональное сообщество было в растерянности. Нас учили кризисной психологии в рамках разводов и болезней, но никто не объяснял, как работать с таким масштабом, как война. И, к сожалению, тогда многие психологи, работая с переселенцами, с детьми, сами не знали, что делать, и сами травмировались. А благодаря Фонду Рината Ахметова была создана первая масштабная программа в Украине, которая помогала психологам понять, что и как надо делать. Сегодня есть много психологических проектов и многие психологи – из тех, первых, подготовленных Фондом Рината Ахметова”, – рассказала психолог Алена Лукьянчук, одна из 250 психологов, обученных Фондом работе с травмой войны.

Фото: akhmetovfoundation.org

В рамках программы “Ринат Ахметов – Спасение жизней” Фонд уже много лет реализует масштабные проекты, направленные на системную поддержку государственной медицины. Среди самых значительных – “Рак излечим”, “Остановим туберкулез в Украине”, “200 скорых для Украины”, “Борьба с COVID-19 в Украине”. Так, на борьбу с пандемией Ринат Ахметов выделил более 300 миллионов гривен. Главной составляющей этой помощи стали 207 современных аппаратов ИВЛ, мобильные и стационарные системы подачи кислорода.

Фото: akhmetovfoundation.org

“Вклад Фонда в развитие медицины Украины весом. Осуществлена очень большая благотворительная помощь, даже если говорить только о нашей больнице, нашей области. Если говорить о деятельности Фонда в рамках всей Украины – это очень большие масштабы, которые даже трудно представить. Очень большая благодарность Фонду от нас, и мы надеемся на дальнейшее сотрудничество”, – сказала врач-анестезиолог Ивано-Франковской детской клинической больницы Надежда Фокшанская.

В рамках мероприятия памятные знаки от Фонда получили те, кто работал в его проектах на протяжении 15 лет. Это и волонтеры, и родители-воспитатели детских домов семейного типа, и многие другие. Награды получили также врачи, участвовавшие в акции #ДякуємоМедикам.

ВИДЕОВидео: Фонд Ріната Ахметова / YouTube

“Наша область получила девять автомобилей. Это был глоток свежего воздуха, и мы бесконечно благодарны за этот подарок. Наше знакомство с Фондом произошло два года назад, и он всегда приходит на помощь. Мы стали друзьями”, – отметила и.о. директора Житомирского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Светлана Мошковская.

По ее словам, сегодня в Украине существует небольшое количество масштабных благотворительных проектов, которые именно спасают жизни людей. И работа Фонда не остается незамеченной.

“Фонд Рината Ахметова помогает выжить миллионам украинцев”, – добавила врач.

Фото: akhmetovfoundation.org

“Я прежде не знал, какую огромную работу выполняет Фонд Рината Ахметова. Для меня стало неожиданностью такое количество социальных проектов на протяжении 15 лет. Фонд работает по всей территории Украины и оказывает помощь практически во всех сферах жизни”, – сказал президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров.

Фото: akhmetovfoundation.org

Фонд Рината Ахметова открыл уникальный онлайн-музей “Голоса Мирных”. Это первый и крупнейший в Украине архив историй мирных жителей Донбасса, пострадавших вследствие вооруженного конфликта на востоке страны. Фонд ставит перед собой задачу сделать его крупнейшим музеем историй в мире. В нем уже свыше 2000 историй, цель Фонда – собрать 100 000 историй до 2025 года, а мечта – миллион историй.

Для Фонда Рината Ахметова и Музея “Голоса Мирных” важно задокументировать и сохранить истории жителей Донбасса, чтобы подобные человеческие трагедии никогда не повторялись, во имя лучшего будущего, во имя мира. На сайте Музея в разделе “Истории Мирных” можно прочитать рассказанное людьми, увидеть фотографии с ними и их близкими, снимки домов, дворов, городов и сел после бомбежек. Фонд записал и хранит на сайте Музея серию видео- и аудиоинтервью с очевидцами событий.

Для мирных жителей Донбасса и всей Украины “Голоса Мирных” – это безопасное пространство, в котором люди впервые могут открыто рассказать свою личную историю и таким образом освободиться от бремени молчания. Музей “Голоса Мирных” – это пространство гуманизма, пространство работы с травмой войны, пространство работы с памятью. Это территория принятия, место для размышлений и рефлексии. Именно поэтому сбор историй сопровождают истории, которые работают с травмой войны. Для всего мира – от дипломатов до международных гуманитарных миссий – Музей станет источником правдивых историй мирных Донбасса, которые рассказаны от первого лица, собственными голосами людей, прошедших через ужасы вооруженного конфликта.

“Невозможна полнота картины про события, если мы сосредотачиваемся на оптике войны только в аспекте танков, пушек, героических подвигов солдат… Важен взгляд людей, против которых эти автоматы и пушки действуют. Важно чтобы люди рассказывали свои истории и переживания. У нас сейчас есть уникальная возможность собрать эти истории, ради наших внуков и детей. Желаю команде, которая работает над этим проектом, чтобы они этот вызов преодолели”, – отметил директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

Фото: akhmetovfoundation.org

Фото: akhmetovfoundation.org

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