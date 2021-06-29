 

Independent – благодарственный подарок — греческой молодёжи выплатят по €150 за прививку от коронавируса

29.06.2021, 11:26, Новости дня
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Правительство Греции предоставит гражданам в возрасте от 18 до 25 лет денежное вознаграждение в размере €150 за участие в вакцинации от коронавируса, пишет The Independent. Полученные деньги можно будет потратить на покупку билетов на самолёт или поезд, проживание в отеле, а также поход в кино или на выставку. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал выплаты «подарком в знак благодарности» и «долгом» государства перед молодёжью.


Reuters

На фоне опасений по поводу распространения штамма «дельта» правительство Греции приняло решение о предоставлении молодым людям денежного вознаграждения за участие в вакцинации от коронавируса, пишет The Independent.

Как отмечает издание, в настоящий момент оба компонента вакцины получили 33% населения Греции, что намного ниже, чем, например, в Великобритании, где полную вакцинацию от коронавируса прошла примерно половина жителей.

С целью ускорения прививочной кампании греческие власти пообещали предоставить каждому гражданину в возрасте от 18 до 25 лет, привитому хотя бы одним компонентом вакцины, вознаграждение в размере €150, которое будет перечислено на специальный электронный кошелёк.

Полученные деньги молодые люди смогут потратить на посещение театров, музеев, кинотеатров, концертов и других культурных мероприятий, на покупку билетов на самолёт, поезд или паром, а также на аренду автомобиля или проживание в отеле. По оценкам властей, к концу года этой возможностью смогут воспользоваться около 940 тыс человек.

«Это наш долг перед молодежью, подарок в знак благодарности», — заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Греция не одинока в попытках побудить граждан к вакцинации. Так, в индонезийской провинции Западная Ява полиция раздаёт привитым гражданам куриц.

В Москве объявлен розыгрыш автомобилей: «С 14 июня по 11 июля 2021 г. граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей», — написал в своём блоге мэр российской столицы Сергей Собянин. Раз в неделю будет разыгрываться 5 машин. «Но, конечно, главный выигрыш для тех, кто привьётся, несоизмерим ни с какой машиной — это собственное здоровье и душевное спокойствие», — добавил он.

В канадской провинции Альберта трое счастливчиков из числа сделавших прививку смогут получить $1 млн, пишет The Independent.

    



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