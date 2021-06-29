Гуманитарный кризис и угроза национальной безопасности — обозреватель NI о пограничной политике Байдена

Обозреватель The National Interest Скотт Эриксон обвинил несостоятельную пограничную политику президента США Джо Байдена в разжигании гуманитарного кризиса, создании угрозы национальной безопасности страны и помощи в обогащении транснациональных преступных организаций. По данным Эриксона, с начала 2021 финансового года на юго-западной границе было задержано 900 тыс. человек, пытавшихся незаконно попасть в США.



Reuters

Пограничная политика администрации президента США Джо Байдена провоцирует гуманитарный кризис и несёт угрозу национальной безопасности, параллельно способствуя обогащению многочисленных картелей, занимающихся незаконным ввозом в Соединённые Штаты десятков тысяч мигрантов, пишет обозреватель The National Interest Скотт Эриксон.

По словам сотрудника администрации бывшего президента Дональда Трампа, о том, что администрация Байдена «взяла безопасную и стабильную ситуацию и превратила её в худший пограничный кризис в истории нашей страны», свидетельствуют данные по числу задержаний на границе США за разные годы.

В частности, в 2019 году на границе задержали около 850 тыс. мигрантов, при этом пик пришёлся на май, когда было задержано более 130 тыс. человек, пытавшихся нелегально попасть в США.

Для того чтобы «противостоять этому кризису», пишет Эриксон, администрация Трампа приняла решение ускорить рассмотрение заявлений, заключить двусторонние соглашения о сотрудничестве по предоставлению убежища и мешать мигрантам вступать в картели. В итоге в 2020 году число задержаний, произведённых пограничным патрулем, составило чуть более 400 тыс. случаев, то есть сократилось на 50%.

Тем не менее, несмотря на эффективность стратегии Трампа, вступив в должность президента, Байден поставил политику выше национальной безопасности и отменил или временно приостановил почти все эти меры. Это «предсказуемо привело к резкому росту числа задержаний на границе».

Так, с начала 2021 финансового года, до окончания которого осталось четыре месяца, пограничным патрулем было задержано более 900 тыс. человек, пытавшихся попасть в США. Это в два раза больше, чем за тот же период 2020 финансового года. Начиная с марта ежемесячно на границе задерживают около 170 тыс. человек.

По мнению Эриксона, виной тому возобновление Байденом политики «поймай и отпусти». Белый дом ясно дал понять, что «обеспечение правопорядка и сдерживание не являются приоритетами» нынешней администрации.

Однако, что является ещё более пагубным последствием несостоятельности политики Байдена, многочисленные транснациональные преступные организации зарабатывают огромные деньги, занимаясь перевозкой мигрантов. Картели, как их называет автор статьи, могут брать с каждого мигранта тысячи долларов за помощь в длительном и зачастую опасном путешествии. При этом, не боясь быть пойманными, они действуют у всех на виду, рекламируя свои услуги в социальных сетях.

По последним данным, ежедневно на контрабанде мигрантов преступные организации зарабатывают до $14 млн. Впрочем, они незаконно ввозят в Соединённые Штаты не только мигрантов, но и наркотики, «сводя на нет все успехи», которых удалось добиться администрации Трампа.

Как пишет Эриксон в своей статье для National Interest, с остановкой строительства пограничной стены на границе с Мексикой произошла остановка возможности расширить меры, препятствующие подобной незаконной деятельности. По мнению журналиста, система физических пограничных стен позволяет Службе таможенного и пограничного контроля США «лучше контролировать потоки людей и контрабанды через границу».

При этом около 40—50% ресурсов пограничного патруля приходится перенаправлять непосредственно с границы на помощь в обработке данных «огромного количества мигрантов, ежедневно пересекающих границу».