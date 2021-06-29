Скандалы: Газпром снова в «шоколаде»

Запасы валюты у российских корпораций достигли максимума за 3 года – до 168,4 млрд. долларов

Самый быстрый за 40 лет отскок мировых цен на сырье залечил валютный баланс российских экспортеров после тяжелой травмы 2020 года. Запасы валюты у российского корпоративного сектора по состоянию на конец мая достигли максимального значения с февраля 2018 года, следует из банковской статистики ЦБ РФ (.xls) За май валютные счета корпораций пополнились на 3,4 млрд долларов, а их общий объем достиг 168,4 млрд.

Приток произошел «в основном по счетам ряда крупных компаний нефтегазовой и горнодобывающей отраслей», пишет ЦБ в обзоре «О развитии банковского сектора».

В кризис 2020 года российские сырьевые компании вошли с рекордно низкими за 8 лет запасами валюты, но с ноября по май накопили 25,5 млрд долларов, увеличив «валютную подушку» со скоростью, которой статистика не видела почти 10 лет.

Взлет цен на металлы до исторических максимумов, 5-кратный взлет спотовых цен на газ в Европе и возвращение нефтяных котировок на уровни 2019 года увеличили приток валютной выручки на 11,3% за январь-апрель, даже несмотря на то, что объемы добычи нефти остаются на 10% ниже докризисных, а экспорта — более чем на 20%.

Провал нефтяного экспорта нефтяники компенсируют нефтепродуктами: их экспорт практически не изменился по сравнению с прошлым годом — 20,5 млрд долларов.

При этом доходы от экспорта угля выросли на 5,6%, до 4,12 млрд долларов, на продаже газа «Газпром» заработал 13 млрд долларов — на 46,8% больше, чем год назад.

Доходы от экспорта азотных удобрений выросли на 41,2%, до 1 млрд долларов; калийных — на 78,4%, до 751,3 млн долларов.

Вывоз леса принес 1,6 млрд долларов — на 18% больше, чем год назад.

Экспорт черных металлов вырос на 12,9%, до 7,55 млрд долларов, меди — на 3,3%, до 1,7 млрд долларов, алюминия — 35,5%, до 1,561 млрд долларов, следует из данных ФТС.

Экспорт черных и цветных металлов растет как за счет объемов, так и цен — например, цены на сталь за год выросли больше чем в 2,5 раза, отмечает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов: «Основной причиной сначала стала активная реализация инфраструктурных проектов Китаем, а теперь еще и восстановившийся спрос в других странах на фоне отстающего предложения».

Сильный платежный баланс создал благоприятные условия для рубля, отмечает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин: в июне доллар и евро снижались до уровней прошлого лета, пока экспортеры продавали валюту, готовясь к дивидендному сезону, который требует выплат на 1,5 триллиона рублей.

Часть этих денег, впрочем, утекает обратно в валюту, когда зарубежные держатели акций выводят дивиденды из России.

В июле компании заплатят 666 млрд рублей дивидендов, из которых в валюту будет конвертировано около 2,2 млрд — это может надавить на рубль, который уже страдает от «хронической неопределенности по внешней политике, ускорения импорта и продолжающегося оттока частного капитала», указывает Долгин.