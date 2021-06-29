 

В России зарегистрировали максимум смертей от коронавируса за сутки

29.06.2021, 11:20, Разное
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За минувший день в стране подтвердили 20 616 новых случаев заражения. Примерно 12% из них не имеют клинических проявлений болезни. Выздоровели и покинули больницы 14 697 человек. Умерли от коронавируса в России 652 пациента – это рекордное число летальных исходов с начала пандемии.

Больше всего новых случаев обнаружили в Москве – 6 209. В пятерку регионов с наибольшим количеством заболевших COVID-19 также вошли Московская область (2 453 случая), Санкт-Петербург (1 374 случая), Нижегородская область (336 случаев) и Брянская область (318 случаев).

Материал дополняется.



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