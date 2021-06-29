 

Некоторые россияне получат дополнительный выходной в июле

29.06.2021, 11:20, Разное
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Российским мусульманам предоставят дополнительный выходной 20 июля в связи с праздником Курбан-байрам. Об этом рассказала доцент базовой кафедры ТПП РФ “Развитие человеческого капитала” РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Иванова-Швец отметила, что этот день не включён в перечень официальных праздников Трудовым кодексом России, однако одна из статей кодекса подразумевает возможность региональных властей устанавливать дополнительные нерабочие дни, сообщает телеканал “360”.



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