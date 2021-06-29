Мнение: Вакцинация: обязанность или осознанность?

Мэрия Новосибирска решила на своем муниципальном портале опросить жителей на тему отношения к обязательной вакцинации в рамках развернутого опроса.

Результаты по ссылке http://poll.novo-sibirsk.ru/result.aspx?quiz=138&complete=1

Между тем, отмечается, что после начала обязательной вакцинации спрос на вакцины увеличился и в некоторые регионы потребовались дополнительные поставки.

За последние дни еще несколько регионов страны ввели обязательную вакцинацию. У нас в Севастополе все пока добровольно, но с середины июля в гостиницах будут требовать справку об обязательной вакцинации. При этом одну из городских больниц снова переделывают под ковидный госпиталь из-за роста числа заболевших и увеличения нагрузки на коечный фонд.

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