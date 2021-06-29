Мнение: Экономика должна быть экономной

Кстати, любопытный вопрос. Строго говоря, локдауны и ограничения бьют по экономике. А значит, и по священной корове нашего ворья – бюджету. Откуда они черпают и выкачивают. То есть, вроде бы получается, что терроризируя страну, народ и экономику, они стреляют в свое колено.

Конечно, нет. Зачем им стрелять в свое колено, когда они могут выстрелить не в свое? Экономика российских ограничений выглядит незатейливо, но вполне прибыльно для тех, кто их устраивает.

Недавно опубликованные данные по резкому сокращению численности пенсионеров говорят о том, что этих бесполезных для воров людей в стране стало на миллион 300 тысяч меньше. А значит – порядка четверти триллиона рублей в год теперь экономится за счет невыплаты им пенсий. Ну вот зачем на кладбище пенсия? А если истреблять стариков больше и быстрее, то экономия будет только нарастать. А это – то, что может компенсировать выпадающие поступления из-за локдаунов.

С учетом того, что пенсионеров в стране еще достаточно – примерно 42,5 млн человек, возможности по экономии вполне велики. Более того – нынешнее сокращение численности пенсионеров на 1,3 млн – это только начало. Далее будет быстрее и больше. Умерли самые слабые, крепкие еще держатся. Но год-два террора – тут и и здоровые молодые начинают вымирать как мухи. А уж про стариков и говорить нечего. Не зря ритуальные услуги становятся новым Клондайком – на них в скором времени можно будет заработать, как Пабло Эскобару и не снилось. Так что еще год-два борьбы с вирусом, и можно будет смело рассчитывать на уполовинивание бесполезного контингента. Тут впору завод по производству резинок для заворачивания денег строить.

Так что спешка с вакцинацией имеет и вполне экономическую основу. Быстрее похороним – быстрее подсчитаем прибыль. Чего тянуть-то?

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