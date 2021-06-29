Выступающая косточка не будет беспокоить: упражнения, которые помогут

Выступающая косточка на большом пальце ноги может появиться по самым разным причинам, основными среди которых являются наследственность, высокий каблук или обувь ненадлежащего качества. Но какой бы ни была причина, когда эта косточка появляется и воспаляется, то это приводит к тому, что не удается потом даже нормальную обувь носить, а уж о долгих прогулках и вовсе можно забыть.

Однако, хоть избавиться от этой косточки и не получится, можно значительно уменьшить ее, а также предотвратить ее появление. И всего-то нужно для этого ежедневно выполнять комплекс из четырех упражнений.

Раздвигание ног

Нужно взять пару резинок для волос или перетягивания денег, соединить их вместе, растянуть, а потом надеть на два больших пальца ног. А затем всего-то и нужно будет, что раздвигать ножки, преодолевая натяжение резинки, и возвращать их в исходное положение.

Главное – в это время никак не двигать пятками, которые должны устойчиво лежать на полу или кровати. Повторять упражнение следует 12 раз.

Движение большого пальца

Сначала следует сесть на пол и положить стопу на бок таким образом, чтобы большой палец оказался сверху. Затем его нужно взять подушечками пальчиков руки и приподнять вверх, оторвав от других пальцев ноги, после чего тут же опустить его вниз.

Причем движения должны быть медленными, быстро и резко двигать большим пальцем нельзя, чтобы не допустить возникновения травм. Повторять упражнение следует по 12 раз для каждой ноги.

Напряжение пальца

Сначала нужно сесть устойчиво на пол и положить стопу на бок, чтобы большой палец оказался сверху.

Затем одной рукой нужно обхватить стопу, а другой – палец, после чего его нужно потянуть по направлению к себе. Делать это нужно медленно и в момент, когда палец будет максимально отодвинут вперед, его нужно напрячь, будто он пытается сопротивляться руке.

Так нужно подержать его 5-7 секунд, а затем вернуть в исходное положение. Повторять упражнение нужно около 10-12 раз для каждой ноги.

Массаж большого пальца

Как и в предыдущих двух упражнениях, нужно сесть на пол, положить стопу на бок таким образом, чтобы большой палец оказался сверху. Затем одной рукой обхватываем этот палец, а другую руку кладем на косточку и хорошенько ухватываемся за стопу в этом месте.

Далее нужно будет максимально отгибать большой палец от себя и загибать на себя. При этом, косточку нужно держать устойчиво зафиксированной, чтобы она в этот момент не двигалась. Повторять упражнение нужно по 12 раз для каждой ноги.