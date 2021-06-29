Сестра Бритни Спирс впервые высказалась после выступления певицы в суде

Прошла почти неделя с момента громкого выступления Бритни Спирс перед судом с просьбой освободить ее от опеки отца Джеймса Спирса. После того, как певица Бритни обвинила своих опекунов в абьюзе, сравнив опекунство над ней с рабством, ее поддержали многие известные люди. А родственники несколько дней хранили молчание. Первой решила публично высказаться младшая сестра Бритни, 30-летняя Джейми Линн Спирс. Она записала ряд сторис в своем Instagram, в которых рассказала, что думает по поводу громких заявлений Бритни и объяснила, почему молчала.

Единственная причина, по которой я не говорила раньше, состоит в том, что я понимала – моей сестре самой надо было выступить публично. Теперь, когда она высказалась, я могу последовать ее примеру и сказать то, что я чувствую. С того момента, как я родилась, я всегда любила и поддерживала сестру… Возможно, я не поддерживала Бритни так, как хотелось бы обществу, с хештегом в соцсетях. Но я уверяю вас, что я поддерживала Бритни задолго до хештега и буду продолжать это делать как можно дольше, – сказала сестра Бритни.

Бритни и Джейми Линн Спирс, 2003 год

Джейми Линн ответила поклонникам Бритни, посчитавшим, что она не помогает певице в ее борьбе за свободу и пытается жить за ее счет. Напомним, Джейми еще в 2018 году стала доверительным лицом, отвечающим за траст Бритни, деньги из которого идут на содержание ее детей. Тогда документы об этом решении подписали отец девушек Джеймс Спирс и его соопекун Эндрю Уоллет. В прошлом году Джейми вновь решила поднять вопрос об этой сумме денег. Она попросила суд одобрить процедуру создания особых счетов, на которые можно как перевести принадлежащие Бритни деньги, так и заблокировать их без права доступа третьим лицам.

Я плачу по своим счетам с тех пор, как мне исполнилось 10. Я ничего не должна общественности, ведь моя сестра знает, что я люблю ее. Я – не моя семья. Я самостоятельный человек. И я говорю от своего лица. Свой 3-минутный монолог младшая сестра Бритни закончила заявлением, что ничего, кроме счастья, своей знаменитой сестре она не желает, и призвала всех молиться за певицу:

Меня не волнует, хочет ли она сбежать в тропический лес и завести миллион младенцев в глуши, хочет ли вернуться на сцену и снова покорить весь мир, как это было уже не раз, да хоть вздумает улететь на Марс! Главное, чтобы она была счастливой, я поддержу ее в любом случае. И всегда так было. Так что давайте молиться за нее, – закончила Джейми Линн.

Джейми Линн Спирс

Напомним, 23 июня, в верховном суде Лос-Анджелеса состоялось долгожданное слушание, на котором впервые за долгое время певица Бритни Спирс лично обратилась к суду и судье Бренде Пенни с заявлением. 39-летняя поп-звезда, которая с 2008 года находится почти под полной опекой своего отца Джейми Спирса, потребовала отменить опеку и выдвинула ряд обвинений. Бритни обвинила своих опекунов в абьюзе и сказала, что отец “контролирует ее жизнь на 100 000%”.

Сразу после того, как заявление Бритни распространилось в сети, в ее поддержку выступили миллионы поклонников по всему миру, а также друзья и коллеги. Одним из первых это сделали ее нынешний бойфренд Сэм Асгари и бывший возлюбленный Джастин Тимберлейк. Свои слова поддержки и сочувствия, а также призывы освободить Бритни из-под контроля отца оставили в социальных сетях и другие знаменитости: например, Белла Хадид, Хлое Кардашьян, Сара Джессика Паркер, Вера Вонг, Кейли Куоко, Мэрайя Кери, Холзи, Джамила Джамиль.

Бритни с бойфрендом Сэмом Асгари