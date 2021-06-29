В Греции нашли украденные картины Пикассо

В Греции полицейские обнаружили картины французского художника Пабло Пикассо и нидерландского живописца Пита Мондриана, украденные из Национальной художественной галереи Афин в 2012 году, сообщила местная газета Proto Thema.

В частности, полиция нашла картины «Голова женщины» Пикассо и «Ветряную мельницу» Мондриана в подземном укрытии в небольшом греческом городе Кератея в 50 километрах от Афин. Последней, по данным СМИ, нанесен ущерб, передает Deutsche Welle.

В министерстве культуры и спорта страны подтвердили факт находки. Предполагаемым похитителем является 49-летний местный житель.

Полотно «Голова женщины» было написано в 1939 году и передано галерее в 1949 году самим Пикассо в качестве награды за сопротивление нацистам в годы Второй мировой войны. Стоимость картины оценивается в 16,5 млн евро.

В свою очередь картина Мондриана 1905 года, на которой изображена мельница у реки, была приобретена в 1963 году у греческого коллекционера Александроса Паппаса и подарена галерее.

Ранее испанские власти приостановили торги на аукционе после подозрений, что датируемое XVII веком полотно размером метр с небольшим на 86 см может быть пропавшей четыре века назад работой Караваджо. Картина оценивалась в 1,5 тыс.евро.