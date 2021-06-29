Мазок с телефона позволяет точно выявить заразного человека



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Смартфоны часто находятся недалеко ото рта человека. Поэтому если человек инфицирован коронавирусом, то дисплей его мобильного устройства практически наверняка будет загрязнен аэрозолем, содержащим этот микроорганизм. Исходя из таких соображений, ученые решили проверить, может ли экран телефона достоверно «показывать», что человек заразен.

В исследовании приняли участие 540 человек. Им провели стандартные ПЦР-тесты мазков из носоглотки. Параллельно с этим тем же методом ученые проанализировали мазки, сделанные с экранов их телефонов.

У 51 участника исследования в мазках из носоглотки при помощи ПЦР обнаружили SARS-CoV-2. Тестирование экранов телефонов позволило обнаружить коронавирус у 81-100% участников с высокой вирусной нагрузкой (то есть, заразных). Ученые указывают, что такой показатель сопоставим с точностью тестов на антитела.

Авторы исследования пишут, что, несмотря на текущие прививочные кампании, массовый срининг на коронавирус не утратил своей актуальности – особенно в странах с низким охватом вакцинацией. Но проведение мазков из носоглотки – неприятная процедура, которая требует особых навыков. В то же время, тест экрана телефона – не инвазивное, простое, быстрое, более дешевое и не требующее медицинского персонала исследование. В связи с его удобством и безболезненностью люди могут проще соглашаться регулярно проходить его.

Ученые считают, что метод тестирования экранов телефонов может помочь не только в борьбе с пандемией COVID-19, но и со вспышками других вирусных заболеваний в будущем.

В настоящее время компания Diagnosis Biotech, которую организовал соавтор исследования доктор Родриго Янг (Rodrigo Young) из Университетского колледжа Лондона, занимается созданием устройства, которое будет проводить ПЦР-анализы мазков с телефонов и самостоятельно отправлять результаты при помощи СМС, чтобы минимизировать контакт.