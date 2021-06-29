 

Названы эффективные способы лечения “летней болезни” компьютеров

29.06.2021, 10:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эксперт Евгений Мушинский в ходе интервью пояснил о способах лечения так называемой летней болезни компьютеров. Он объяснил, как не довести технику до ремонта.
Летом присутствует очень высокий риск перегрева ПК. Проблемы обычно возникают из-за цветения ряда растений и из-за больших температур. Радиаторы и кулеры забиваются тополиным пухом. Все это приводит к перегреву техники. Во время этого процесса большинство важных элементов начинают работать на износ.

Мушинский назвал признаки, по которым можно выявить, что имеются проблемы с техникой. Компьютер начинает сильно гудеть и греться. Далее начинает ухудшаться производительность техники, пользователь может заметить, что задачи выполняются более медленно. Компьютер в ряде случаев посылает сигнал SOS, то есть выключается после включения, поскольку срабатывает защитный механизм.

Если замечены подобные признаки, необходимо прибегнуть к профилактическим мерам, иначе придется потратиться на дорогостоящий ремонт. В корпусах современных устройств присутствуют фильтрующие сетки. Их рекомендуется снять и тщательно очистить. Пыль можно смыть обычной проточной водой, но потом необходимо насухо вытереть решетку. Не рекомендуется пользоваться пылесосом, поскольку есть возможность задеть микроэлементы на плате, пишет портал Newinform.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.02 / Киркоров и Тодоренко удивили поклонников новыми образами для второго сезона шоу «Маска»

09.03 / Эксперты предложили новые меры регулирования западных соцсетей в России

03.06 / Роза Сябитова усомнилась в важности “лайков”: “Разве я с кем-то соревнуюсь?”

24.09 / Возле Бермудского треугольника обнаружены подводные структуры, имеющие правильные геометрические формы

20.02 / Медведчук ответил на санкции против него и жены: Зеленский перешел последние нравственные границы

29.03 / Наташа Королева рассказала, почему рассталась с Игорем Николаевым

30.10 / Перечислены способы отслеживания работы удаленных сотрудников

06.11 / Врач Пырьева объяснила пристрастия человека к определенной пище

06.07 / Во Владивостоке умирающего мужчину пришлось силой забирать у кришнаитов

18.12 / Политика: Как СССР упустил возможность избежать эпоху застоя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика