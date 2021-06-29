Названы эффективные способы лечения “летней болезни” компьютеров

Эксперт Евгений Мушинский в ходе интервью пояснил о способах лечения так называемой летней болезни компьютеров. Он объяснил, как не довести технику до ремонта.

Летом присутствует очень высокий риск перегрева ПК. Проблемы обычно возникают из-за цветения ряда растений и из-за больших температур. Радиаторы и кулеры забиваются тополиным пухом. Все это приводит к перегреву техники. Во время этого процесса большинство важных элементов начинают работать на износ.

Мушинский назвал признаки, по которым можно выявить, что имеются проблемы с техникой. Компьютер начинает сильно гудеть и греться. Далее начинает ухудшаться производительность техники, пользователь может заметить, что задачи выполняются более медленно. Компьютер в ряде случаев посылает сигнал SOS, то есть выключается после включения, поскольку срабатывает защитный механизм.

Если замечены подобные признаки, необходимо прибегнуть к профилактическим мерам, иначе придется потратиться на дорогостоящий ремонт. В корпусах современных устройств присутствуют фильтрующие сетки. Их рекомендуется снять и тщательно очистить. Пыль можно смыть обычной проточной водой, но потом необходимо насухо вытереть решетку. Не рекомендуется пользоваться пылесосом, поскольку есть возможность задеть микроэлементы на плате, пишет портал Newinform.