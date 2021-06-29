 

Самым безопасным местом от коронавируса назвали детский лагерь

29.06.2021, 10:34, Разное
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Эксперты назвали самое безопасное от COVID-19 место. Им оказался, по утверждению главы правления ФРДЛ Андрея Данилова, детский лагерь отдыха. Мнение специалиста разделили и многие его коллеги.
После первого появления коронавирусной инфекции в 2019 году недуг распространился по всему миру. Сейчас на планете уже практически не осталось ни одного региона, куда бы не проникла летальная болезнь. С приходом лета все более остро стоит вопрос, где можно безопасно отдохнуть детям в период каникул. Свою точку зрения по этой проблеме высказал руководитель правления Фонда развития детских лагерей Андрей Данилов.

Несмотря на все опасения, именно в такого рода заведениях риск заражения COVID-19 остается на минимальном уровне. Медицинский персонал и администрация лагерей строго следят за соблюдением всех норм безопасности, всех детей, прибывших на отдых, регулярно обследуют для выявления первых признаков заболеваний.

В комплекс мер входят как ежедневное измерение температуры тела, так и экстренная помощь, а в случае обнаружения подозрительных симптомов – немедленная изоляция. При этом следует учитывать, отмечает Данилов, что в лагерях ребята болеют всегда, как и в любом обществе или социальной группе. Однако настоящую опасность недуг представляет только в случае его перехода в массовую форму.

Слова Андрея Данилова дополнила Марина Грицун, занимающая должность председателя совета Союза организаторов детского активного туризма. Она напомнила, что по сравнению с лагерями риски инфицироваться гораздо выше в обычных торговых центрах любого российского города. Объясняется это отменой традиционных родительских дней и жестким соблюдением мер защиты.

Свое мнение относительно темы выразила и член ФИРО РАНХиГС Светлана Коваль. Она уверена, что полученная от оздоровления на курорте польза существенно превышает любые вероятные риски. Кроме того, как пишет «Слово и дело», нельзя забывать и о том, что вспышки заболеваемости в лагерях происходят крайне редко и являются единичными.



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