Одна добавка способна защитить потомство от рака груди

Ученые из Университета Маршалла заявили, что всего одна добавка способна защитить потомство от рака груди. По их словам, в рационе будущей матери должен присутствовать элемент омега-3.

Объектом проводимого исследования выступили мыши. Потомство грызунов получало диету, богатую жирными кислотами. Отмечается, что оно отличалось от животных, которые употребляли другую пищу. Присутствие в рационе омега-3 повлияло на изменение в эпигенетическом ландшафте в масштабах всего генома у потомства.

Ученые зафиксировали, что мыши умирали на три недели позже, если их матери употребляли масло канолы. В то же время общая выживаемость практически не изменилась. В итоге у мышей развились опухоли, но у тех, кто ел масло канолы, было меньше метастазов. Если результат перенести на людей, то подобная диета позволить выиграть несколько месяцев.

Источник: www.medikforum.ru