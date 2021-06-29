 

Одна добавка способна защитить потомство от рака груди

29.06.2021, 10:34, Разное
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Ученые из Университета Маршалла заявили, что всего одна добавка способна защитить потомство от рака груди. По их словам, в рационе будущей матери должен присутствовать элемент омега-3.
Объектом проводимого исследования выступили мыши. Потомство грызунов получало диету, богатую жирными кислотами. Отмечается, что оно отличалось от животных, которые употребляли другую пищу. Присутствие в рационе омега-3 повлияло на изменение в эпигенетическом ландшафте в масштабах всего генома у потомства.

Ученые зафиксировали, что мыши умирали на три недели позже, если их матери употребляли масло канолы. В то же время общая выживаемость практически не изменилась. В итоге у мышей развились опухоли, но у тех, кто ел масло канолы, было меньше метастазов. Если результат перенести на людей, то подобная диета позволить выиграть несколько месяцев.

Источник: www.medikforum.ru



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