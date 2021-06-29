Минобразования Украины опубликовало график дополнительной сессии ВНО, которая стартует 29 июня
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“Дополнительная сессия проводится ежегодно для лиц, которые по уважительным причинам не имели возможности принять участие в основной сессии ВНО”, – говорится в сообщении.
Министерство опубликовало график дополнительной сессии:
29 июня – химия;
1 июля – английский язык;
2 июля – немецкий язык;
5 июля – в испанский язык;
6 июля – французский язык;
7 июля – математика, математика (задания уровня стандарта);
8 июля – физика;
9 июля – украинский язык, украинский язык и литература;
12 июля – история Украины;
13 июля – биология;
14 июля – география.
Результаты дополнительной сессии будут объявлены до 23 июля.
Контекст:
Основная сессия ВНО проходила с 21 мая по 15 июня.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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