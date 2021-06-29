 

Минобразования Украины опубликовало график дополнительной сессии ВНО, которая стартует 29 июня

29.06.2021, 10:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Дополнительная сессия проводится ежегодно для лиц, которые по уважительным причинам не имели возможности принять участие в основной сессии ВНО”, – говорится в сообщении.

Министерство опубликовало график дополнительной сессии:

29 июня – химия;
1 июля – английский язык;
2 июля – немецкий язык;
5 июля – в испанский язык;
6 июля – французский язык;
7 июля – математика, математика (задания уровня стандарта);
8 июля – физика;
9 июля – украинский язык, украинский язык и литература;
12 июля – история Украины;
13 июля – биология;
14 июля – география.

Результаты дополнительной сессии будут объявлены до 23 июля.

Контекст:

Основная сессия ВНО проходила с 21 мая по 15 июня.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.05 / Российские бадминтонисты впервые выиграли ЧЕ в миксте

07.02 / В Санкт-Петербурге покажут новую модель Audi RS

09.02 / “Крошечная беременная богиня Бэмби”. Голая Ратаковски, которая готовится к родам,снялась в откровенной фотосессии

06.09 / Несколько лодок затонули на параде в поддержку Трампа в Техасе

30.05 / В Белоруссии на два месяца арестовали россиянина

24.06 / Свитолина проиграла Рыбакиной во втором круге турнира WTA в Истборне

02.09 / Боевики на Донбассе трижды за сутки нарушили перемирие – штаб ООС

07.03 / Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к материалам газеты ВЗГЛЯД

06.07 / На следующем предвыборном мероприятии Трампа будет рекомендовано носить маски

27.11 / Главред “Фактов” Швец: С Пинчуком мы работали около 20 лет. У нас не было ни одного конфликта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика