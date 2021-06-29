Минобразования Украины опубликовало график дополнительной сессии ВНО, которая стартует 29 июня

“Дополнительная сессия проводится ежегодно для лиц, которые по уважительным причинам не имели возможности принять участие в основной сессии ВНО”, – говорится в сообщении.

Министерство опубликовало график дополнительной сессии:

29 июня – химия;

1 июля – английский язык;

2 июля – немецкий язык;

5 июля – в испанский язык;

6 июля – французский язык;

7 июля – математика, математика (задания уровня стандарта);

8 июля – физика;

9 июля – украинский язык, украинский язык и литература;

12 июля – история Украины;

13 июля – биология;

14 июля – география.

Результаты дополнительной сессии будут объявлены до 23 июля.

Контекст:

Основная сессия ВНО проходила с 21 мая по 15 июня.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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