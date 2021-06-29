Российские военные проверили готовность ПВО в Крыму на фоне учений Sea Breeze

В проверке задействовали порядка 20 самолетов и вертолетов, в том числе самолеты-разведчики Су-24МР, многоцелевые истребители Су-27 и Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и вертолеты Ми-8 и Ка-27.

К мероприятию подключили дивизионы комплексов С-400 “Триумф” и “Панцирь” из состава объединения военно-воздушных сил и ПВО Южного военного округа РФ, добавили во флоте.

Авиация выполняла задачу как на максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, так и на сверхмалых высотах, используя для прикрытия рельеф местности. Боевые расчеты комплексов С-400 “Триумф” и “Панцирь” произвели обнаружение и электронные пуски (без фактической стрельбы) по контрольным целям, указывается в сообщении.

Контекст:

Sea Breeze – ежегодные многонациональные морские учения, включающие морской, наземный и воздушный компоненты. Они проводятся совместно Соединенными Штатами и Украиной в Черноморском регионе с 1997 года.

Учения Sea Breeze 2021 стартовали 28 июня и будут продолжаться до 10 июля.

В этом году в рамках учений в Черном море будет рекордное количество участников – 32 страны. Маневры станут самыми масштабными с 1997 года, говорил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

Учения состоят из четырех фаз: прибытие сил и развертывание пунктов управления, слаживание сил, активная фаза, подведение итогов учений и свертывание сил. Они будут проходить в Одессе, Очакове, Днестровском лимане, на Кинбурнской косе, островах Змеиный и Первомайский, в дельте реки Дунай.

Для участия в учениях в Украину уже прибыли военные корабли из США, Грузии и Румынии. Черноморский флот РФ заявил о слежке за кораблями, которые участвуют в Sea Breeze 2021.

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