Более двух тысяч человек получили юридическую помощь в общественных приемных “ЕР”

По итогам единого дня оказания юридической помощи гражданам, 25 июня, волонтеры Ассоциации юристов России рассмотрели 2199 обращений россиян. Люди смогли получить помощь непосредственно в общественных приемных партии “Единая Россия”, что, безусловно, способствовало доступности и комфортности процедуры.

Больше всего граждан интересовали юридические вопросы, связанные с темами аренды и купле-продажи недвижимости, а также услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Юристы разъяснили посетителям правила оформления наследства на недвижимое имущество, приватизации кооперативных квартир и предоставления жилья по программе расселения из ветхих и аварийных домов.

Как отметила председатель комиссии президиума генерального совета по работе с обращениями граждан к председателю партии “ЕР” Жанна Одинцова, людей также интересовали условия предоставления земельных участков многодетным семьям и приватизации садовых участков.

Кроме того, граждан задали юристам вопросы, связанные с тарифами за вывоз твердых коммунальных отходов. Они интересовались, как пересчитать плату за ЖКХ. Также были затронуты темы оказания некачественных услуг при выполнении капитального ремонта домов и правомерности начисления задолженности за неоказанную услугу.

Отметим, что Ассоциация юристов России проводит единые дни оказания юридической помощи россиянин четыре раза в год. Прием ведется на площадках общественных приемных председателя партии “ЕР” Дмитрия Медведева.