 

Более двух тысяч человек получили юридическую помощь в общественных приемных “ЕР”

29.06.2021, 10:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По итогам единого дня оказания юридической помощи гражданам, 25 июня, волонтеры Ассоциации юристов России рассмотрели 2199 обращений россиян. Люди смогли получить помощь непосредственно в общественных приемных партии “Единая Россия”, что, безусловно, способствовало доступности и комфортности процедуры.

Больше всего граждан интересовали юридические вопросы, связанные с темами аренды и купле-продажи недвижимости, а также услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Юристы разъяснили посетителям правила оформления наследства на недвижимое имущество, приватизации кооперативных квартир и предоставления жилья по программе расселения из ветхих и аварийных домов.

Как отметила председатель комиссии президиума генерального совета по работе с обращениями граждан к председателю партии “ЕР” Жанна Одинцова, людей также интересовали условия предоставления земельных участков многодетным семьям и приватизации садовых участков.

Кроме того, граждан задали юристам вопросы, связанные с тарифами за вывоз твердых коммунальных отходов. Они интересовались, как пересчитать плату за ЖКХ. Также были затронуты темы оказания некачественных услуг при выполнении капитального ремонта домов и правомерности начисления задолженности за неоказанную услугу.

Отметим, что Ассоциация юристов России проводит единые дни оказания юридической помощи россиянин четыре раза в год. Прием ведется на площадках общественных приемных председателя партии “ЕР” Дмитрия Медведева.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.06 / Мужчина угнал машину ГАИ в центре Москвы

26.11 / Мнение: Выход из проекта

01.10 / В Минфине допустили отмену накопительной пенсии в России

16.02 / Украинского блогера Шария обвинили в госизмене

29.03 / Скандалы: Строителю МВД пересчитали доходы

16.10 / В Мексике обнаружены артефакты возрастом 33 тысячи лет

01.08 / Без труда

25.10 / Мнение: Майами ждет!

23.05 / Фасоль снижает холестерин: какие продукты являются друзьями сердца

05.11 / Лукашенко загнал себя в угол – политолог

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика