В России рассказали об опасности нового штамма коронавируса “лямбда”

Доктор медицинских наук, иммунолог Владислав Жемчугов раскрыл особенности нового варианта COVID-19. По словам врача, штамм “лямбда” является отражением естественного процесса мутации коронавируса – он более устойчив, более заразен и быстрее распространяется по миру.

Жемчугов подчеркнул, что новая конструкция позволяет этому варианту вытеснять прежде известные, в том числе и “дельту”. Во время эфира “Радио 1” врач-иммунолог сообщил, что мутация будет быстрее заражать тех, кто не перенес COVID-19 и не прошел вакцинацию.

Штамм “лямбда” был выявлен впервые в Южной Америке (Чили, Перу, Аргентина и Эквадор) в конце 2020 года. Среди его основных симптомов – повышенная температура, потеря вкуса и обоняния, а также непрерывный кашель. Пока нет официальных данных о том, что этот вариант ведет к тяжелому течению болезни.

Отметим, что в России пока не было зафиксировано ни одного случая заражения штаммом “лямбда”. Об этом сообщили в пресс-службе центра “Вектор”.

Всемирная организация здравоохранения еще не внесла штамм “лямбда” в список “вызывающих озабоченность” мутаций. В перечень входят “британский” (“альфа”), “южноафриканский” (“бета”), “бразильский” (“гамма”) и “индийский” (“дельта”) варианты.