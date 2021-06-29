Как охладить напиток, что делать при морской качке и не только: лайфхаки для тех, кто собирается на пляж

Лето уже в самом разгаре, а погода продолжает баловать нас теплыми и солнечными деньками. Это значит, что пришло время отправляться на пляж. Как защитить свои вещи не только от воров, но и от вездесущего песка? Как сохранить бронзовый загар? Расскажем ниже о полезных лайфхаках, которые помогут вам в этом.

Справляемся с морской качкой

Морская болезнь может проявиться, даже если вы катаетесь на маленькой лодке. Первое правило: не читайте книги и не смотрите фильмы, надеясь, что они отвлекут от тошноты. Так вы сделаете только хуже. Куда лучше смотреть прямо на линию горизонта, попивая при этом коктейль с лимоном и мятой.

Делаем тайник для ценных вещей

Когда вы уходите купаться, вы оставляете ценные вещи без присмотра. Чтобы защитить деньги, ключи и телефон, спрячьте их в пустую бутылку от солнцезащитного крема. Вряд ли она привлечет злоумышленников.

И прячем их в подгузниках

Крем тоже могут украсть. А вот подгузник ворам вряд ли понадобится. Заверните в него все свои ценные вещи и спокойно отправляйтесь плавать. Редкий вор решится тратить время на детальный осмотр подгузника.

Простыня на резинке вместо покрывала

Если у вас есть простыня на резинке, берите ее с собой на пляж. С ней можно создать уютную конструкцию, напоминающую мини-бассейн без воды. Но он защитит вас и ваши вещи от песка.

Полотенце-органайзер

Подверните край пляжного полотенца и подшейте его. У вас получатся вместительные карманы, куда можно положить свои пляжные вещи.

Чтобы напитки оставались прохладными

Никто не любит пить теплые напитки в жару. Как охладить их на пляже, не опуская бутылки в воду? Возьмите плотную ткань и смочите ее соленой водой. Потом оберните ею бутылку и положите в тень. Через полчаса соленая вода испарится, это охладит напиток.

Защищаем телефон

Песок и вода – главные враги для смартфона на пляже. Чтобы обезопасить его, положите телефон в полиэтиленовый пакет. Тачскрин будет работать и через пластик.

Спасаем обувь от перегрева

Если обувь быстро нагревается, сделайте из нее “пляжный бутерброд”. Положите сандалии друг на друга так, чтобы обе подошвы были наверху. Так они не будут нагреваться, и вы сможете надеть обувь в любой момент.

Тату на солнце

Тату на солнце – популярный тренд. Просто положите трафарет на нужный участок кожи и отправляйтесь загорать. К вечеру у вас появится временная, но оригинальная татуировка.

Как сохранить загар?

Летний загар быстро смывается. Чтобы сохранить бронзовый оттенок, старайтесь есть больше продуктов, богатых витамином A. Это цитрусовые, морковь, оранжевые помидоры черри, а также говяжья печень и яйца.