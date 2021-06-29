 

Звезда фильма “Миллионер из трущоб” Фрида Пинто беременна

29.06.2021, 9:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

36-летняя индийская актриса, наиболее известная в мире благодаря роли в фильме “Миллионер из трущоб”, Фрида Пинто совсем скоро станет матерью. Звезда ждет первенца от своего жениха, фотографа Кори Трана. Фрида опубликовала снимки с возлюбленным, на которых продемонстрировала округлившийся живот.

Малыш Тран появится на свет этой осенью, – коротко подписала она фотографии.

А поле ребенка пара решила пока умолчать. Также неизвестно, когда влюбленные сыграют свадьбу: а помолвке они сообщили почти два года назад. Возможно, их планам сыграть шумную свадьбу помешал коронавирус.

Фрида Пинто и Кори Тран

Напомним, впервые о романе между актрисой Фридой Пинто, известной по фильму “Миллионер из трущоб” и отношениям с актером, сыгравшим в нем главную роль, Девом Пателем, с симпатичным шатеном начали говорить, когда фотографы запечатлели их на трибуне теннисного турнира US Open в 2018 году. Им оказался фотограф и travel-блогер Кори Тран, известный в Instagram впечатляющими снимками природы. Роман пары развивался стремительно, и в ноябре 2019-го актриса поделилась с подписчиками радостной новостью – она выходит замуж. Предложение Кори решил сделать Фриде в свой день рождения, а ее согласие назвал лучшим подарком, который только мог себе представить.

Несмотря на то что Фрида родилась в Мумбаи, она почти не известна у себя на родине: в ее фильмографии роли исключительно в американских и европейских картинах. В интервью 2015 года изданию USA Today она рассказала, что после расставания с Девом Пателем поселилась в Лос-Анджелесе. Также девушка известна своей прогрессивной позицией относительно феминизма и роли женщин в обществе, она резко высказывается об ограничительных и негуманных законах в своей стране: например, в 2013-м она снялась в ролике кампании Chime for Change дома моды Gucci для сбора средств и привлечениия внимания к проблемам женщин в области образования, здоровья и справедливости. В 2014-м она приняла участие в саммите, посвященном правам девочек, где призывала бороться с женским обрезанием и детскими браками.

Какие еще звезды, кроме Фриды Пинто, связали свою жизнь с фотографами, смотрите в специальной подборке HELLO.RU.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.11 / Мнение: Триумф беспилотных комбайнов, российская Nvidia и удалённое открытие счетов

23.01 / Мнение: Список выживших выставок

08.02 / К Аллаху из-под палки

24.03 / Переехавший в Россию американец восхитился российскими унитазами

20.03 / “Бред Байдена чрезвычайно опасен” – президент США напугал весь мир оскорблением Путина

24.08 / Мнение: Сальвадор Лукашенко

22.10 / Белый шар в небе над Японией встревожил жителей

05.11 / Белорусские студенты, отчисленные за протесты и призванные в армию, пройдут срочную службу в Нагорном Карабахе

09.09 / Тихановская обратилась за помощью к россиянам: Поддержите белорусов

19.05 / Super поднимает 50 миллионов долларов на ремонт и техническое обслуживание дома через модель подписки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика