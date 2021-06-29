Звезда фильма “Миллионер из трущоб” Фрида Пинто беременна

36-летняя индийская актриса, наиболее известная в мире благодаря роли в фильме “Миллионер из трущоб”, Фрида Пинто совсем скоро станет матерью. Звезда ждет первенца от своего жениха, фотографа Кори Трана. Фрида опубликовала снимки с возлюбленным, на которых продемонстрировала округлившийся живот.

Малыш Тран появится на свет этой осенью, – коротко подписала она фотографии.

А поле ребенка пара решила пока умолчать. Также неизвестно, когда влюбленные сыграют свадьбу: а помолвке они сообщили почти два года назад. Возможно, их планам сыграть шумную свадьбу помешал коронавирус.

Фрида Пинто и Кори Тран

Напомним, впервые о романе между актрисой Фридой Пинто, известной по фильму “Миллионер из трущоб” и отношениям с актером, сыгравшим в нем главную роль, Девом Пателем, с симпатичным шатеном начали говорить, когда фотографы запечатлели их на трибуне теннисного турнира US Open в 2018 году. Им оказался фотограф и travel-блогер Кори Тран, известный в Instagram впечатляющими снимками природы. Роман пары развивался стремительно, и в ноябре 2019-го актриса поделилась с подписчиками радостной новостью – она выходит замуж. Предложение Кори решил сделать Фриде в свой день рождения, а ее согласие назвал лучшим подарком, который только мог себе представить.

Несмотря на то что Фрида родилась в Мумбаи, она почти не известна у себя на родине: в ее фильмографии роли исключительно в американских и европейских картинах. В интервью 2015 года изданию USA Today она рассказала, что после расставания с Девом Пателем поселилась в Лос-Анджелесе. Также девушка известна своей прогрессивной позицией относительно феминизма и роли женщин в обществе, она резко высказывается об ограничительных и негуманных законах в своей стране: например, в 2013-м она снялась в ролике кампании Chime for Change дома моды Gucci для сбора средств и привлечениия внимания к проблемам женщин в области образования, здоровья и справедливости. В 2014-м она приняла участие в саммите, посвященном правам девочек, где призывала бороться с женским обрезанием и детскими браками.

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