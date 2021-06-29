Назначена новый гендиректор «РОСИЗО»

Новым генеральным директором музейно-выставочного центра «РОСИЗО» стала Ольга Галактионова, сообщили в пресс-службе Минкультуры.

«Решением Минкультуры РФ генеральным директором музейно-выставочного центра «РОСИЗО» назначена Ольга Галактионова», – сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

Галактионова закончила ГИТИС, имеет опыт работы на телевидении в ряде крупных телеканалах и проектах, являлась организатором различных мероприятий – от выставок до театральных фестивалей и отдельных постановок. При ее участии были реализованы такие выставочные и театральные проекты как «Год Театра. Занавес!», «Играем вместе», «Записки сумасшедшего», «Мы, нижеподписавшиеся», «Комедия о смысле жизни» и многие другие. С 2009 года работала генеральным директором кинокомпании «Галактика».

«Татьяна Волосатова, занимавшая до сегодняшнего дня две должности – генерального директора «РОСИЗО» и по совместительству директора филиала Государственной Третьяковской галереи в городе Калининград, – остается на второй должности. Это позволит ей сконцентрироваться на реализации создания музея в рамках культурного-образовательного комплекса и подготовить актуальную площадку для будущих масштабных выставочных и просветительских проектов филиала», – добавили в пресс-службе.