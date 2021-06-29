 

Назначена новый гендиректор «РОСИЗО»

29.06.2021, 9:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новым генеральным директором музейно-выставочного центра «РОСИЗО» стала Ольга Галактионова, сообщили в пресс-службе Минкультуры.

«Решением Минкультуры РФ генеральным директором музейно-выставочного центра «РОСИЗО» назначена Ольга Галактионова», – сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

Галактионова закончила ГИТИС, имеет опыт работы на телевидении в ряде крупных телеканалах и проектах, являлась организатором различных мероприятий – от выставок до театральных фестивалей и отдельных постановок. При ее участии были реализованы такие выставочные и театральные проекты как «Год Театра. Занавес!», «Играем вместе», «Записки сумасшедшего», «Мы, нижеподписавшиеся», «Комедия о смысле жизни» и многие другие. С 2009 года работала генеральным директором кинокомпании «Галактика».

«Татьяна Волосатова, занимавшая до сегодняшнего дня две должности – генерального директора «РОСИЗО» и по совместительству директора филиала Государственной Третьяковской галереи в городе Калининград, – остается на второй должности. Это позволит ей сконцентрироваться на реализации создания музея в рамках культурного-образовательного комплекса и подготовить актуальную площадку для будущих масштабных выставочных и просветительских проектов филиала», – добавили в пресс-службе. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.11 / Нардеп Скичко инициирует законопроект, который будет определять обязанности и показатели эффективности наблюдательного совета “Укрзалізниці”

28.06 / В Конституции Украины нужно закрепить статус Крыма как крымскотатарской автономии – Чубаров

16.03 / В работе Microsoft произошел глобальный сбой, пострадали пользователи Teams, Office 365 и других сервисов

01.10 / На Саакашвили напали в киевском ресторане

31.07 / В похоронах Джона Льюиса участвуют три экс-президента США

29.07 / Кремль назвал выступление сенатора США по делу Немцова «дежурной русофобией»

03.07 / Артем Дзюба пригласил на матч сборной юного благотворителя из Челябинска

03.08 / Геращенко: захватчик Universal Bank в центре Киева – гражданин Узбекистана

25.03 / Число заразившихся коронавирусом в США превысило 30 млн

30.09 / Путин жестко потребовал декриминализации лесного комплекса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика