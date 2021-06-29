Росатом начал строительство пятого энергоблока АЭС «Куданкулам» в Индии

Росатом приступил к заливке первого бетона в фундаментную плиту здания реактора блока №5 АЭС «Куданкулам» в Индии, что означает официальный старт основного периода сооружения третьей очереди атомной станции, сообщил инжиниринговый дивизион Росатома.

«Укладке первого бетона предшествовала продолжительная предварительная работа: бетонная подготовка под фундаменты здания реактора, вспомогательного реакторного здания с блочным пунктом управления, здания турбины и здания электроснабжения нормальной эксплуатации, аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности», – отмечается в сообщении, передает ТАСС.

1 июня 2017 года «Атомстройэкспорт» и Индийская корпорация по атомной энергии (Nuclear Power Corporation of India Limited) подписали рамочное соглашение по строительству пятого и шестого энергоблоков на АЭС «Куданкулам» с реакторами ВВЭР-1000. 31 июля 2017 года стороны заключили контракты на первоочередные проектные работы, рабочее проектирование и поставку основного оборудования для третьей очереди.

Тогда же сообщалось, что Россия предоставит Индии кредит на десять лет в размере 4,2 млрд долларов на строительство пятого и шестого энергоблоков АЭС «Куданкулам».