 

Росатом начал строительство пятого энергоблока АЭС «Куданкулам» в Индии

29.06.2021, 9:44, Новости дня
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Росатом приступил к заливке первого бетона в фундаментную плиту здания реактора блока №5 АЭС «Куданкулам» в Индии, что означает официальный старт основного периода сооружения третьей очереди атомной станции, сообщил инжиниринговый дивизион Росатома.

«Укладке первого бетона предшествовала продолжительная предварительная работа: бетонная подготовка под фундаменты здания реактора, вспомогательного реакторного здания с блочным пунктом управления, здания турбины и здания электроснабжения нормальной эксплуатации, аварийного электроснабжения и управляющих систем безопасности», – отмечается в сообщении, передает ТАСС.

1 июня 2017 года «Атомстройэкспорт» и Индийская корпорация по атомной энергии (Nuclear Power Corporation of India Limited) подписали рамочное соглашение по строительству пятого и шестого энергоблоков на АЭС «Куданкулам» с реакторами ВВЭР-1000. 31 июля 2017 года стороны заключили контракты на первоочередные проектные работы, рабочее проектирование и поставку основного оборудования для третьей очереди.

Тогда же сообщалось, что Россия предоставит Индии кредит на десять лет в размере 4,2 млрд долларов на строительство пятого и шестого энергоблоков АЭС «Куданкулам».



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