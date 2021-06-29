 

На нудистском пляже в Москве нашли труп мужчины с женской грудью

29.06.2021, 9:44, Новости дня
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В водоеме в Серебряном бору в Москве выловили тело трансгендера, не исключается версия убийства.

Тело погибшего было обнаружено днем 27 июня на нудистском пляже в Серебряном бору. Его прибило к берегу. На теле были разорванные шорты и бюстгальтер. На его нетрадиционную ориентацию указывали кольца на руках, серьги в ушах и длинные волосы, пишет «Московский комсомолец».

Прибывшие на место стражи порядка предположили, что мужчина утонул в пятницу, а в воскресенье тело всплыло.

Отметим, что пляж в Серебрянном бору давно считается местом отдыха людей нетрадиционной ориентацией. Выяснилось, что в конце недели 27-летнего погибшего видели здесь с мужчиной кавказской национальности. Тот преследовал трансгендера и пытался душить. Кроме того, в пятницу мужчина побывал в полиции – написал заявление, что у него украден телефон. Именно благодаря этому обращению в воскресенье удалось установить его личность.

Известно, что погибший приехал в Москву из Рязанской области, не доучившись на повара. Мать мужчины была лишена родительских прав из-за злоупотребления алкоголем. Женщина погибла, угорев из-за неисправной печки. Брат Александра  разбился в аварии. 
Ориентацию Александр сменил в 20 лет под воздействием одноклассника, с которым дружил. Мужчина перенес операцию – ему вставили грудные импланты, и заявил, что будет жить так, как хочет. По документами трансгендер оставался мужчиной.



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