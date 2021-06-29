 

Небольшой надувной имплантат в позвоночнике поможет контролировать сильную боль в спине

29.06.2021, 9:40, Разное
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Электрическую стимуляцию уже применяют для лечения боли в спине и конечностях. В США такую терапию получают около 50 тысяч человек в год, однако она сопряжена с рядом сложностей, основная из которых  заключается в необходимости внедрения большого количества электродов в позвоночный столб. Для выработки электрических импульсов нужен сравнительно крупный – длиной более 1 сантиметра – имплантат. Его установка требует операции под наркозом. Нейрохирург Демиано Бароне (Damiano Barone) из Кембриджского университета, соавтор нового исследования указывает, что риски такой процедуры потенциально могут перевешивать ее пользу.

«Стимулирование спинного мозга – крайняя мера терапии для людей, у которых боль настолько сильна, что мешает обычно жизни. Однако у двух основных типов устройств для его проведения есть серьезные недостатки, поэтому их использование ограничено, несмотря на то, что миллионы людей живут с болью в спине», – сказал Бароне.

Бароне и его коллеги предложили устройство для электрической стимуляции размером менее 2 миллиметров. Надувной генератор импульсов сделан из ультратонкого пластика и золотых пластинок. Его можно имплантировать под твердую оболочку спинного мозга (субдуральное пространство) при помощи иглы. После имплантации устройство накачивают – как маленький матрац, которому требуется всего несколько миллилитров воздуха. Оно может работать от маленькой батарейки, которая заряжается бесконтактно.

Размещение нового обезболивающего устройства ученые опробовали сначала на модели спинного позвоночника и спинного мозга, а затем на трупах. Согласно оценкам ученых, риски подобной имплантации сопоставимы с рисками введения анестетика в эпидуральное пространство (как, например, при обезболивании родов). «Даже с максимальным диаметром устройство кажется более безопасным, чем существующие, которые также считаются достаточно безопасными», – сообщил Бароне New Scientist.

В ближайшее время ученые в сотрудничестве с производителем собираются доработать новое приспособление.



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