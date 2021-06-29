 

Назван идеальный фрукт для похудения

29.06.2021, 9:38, Разное
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Американские диетологи назвали идеальный фрукт для похудения. Им оказался ананас, поскольку в 100 граммах продукта содержится всего 52 калории. Тем, кто придерживается низкоуглеводной диеты, необходимо с осторожностью употреблять его.
В ананасе содержится фермент бромелайн. Он помогает лучше расщеплять белок и усваиваться в организме ряду питательных веществ. Считается, что данный элемент способствует сжиганию жира. В фрукте имеется клетчатка, которая довольно медленно переваривается в организме и помогает на долгое время сохранить чувство сытости. В результате человеку не хочется часто есть. Клетчатка также действует как натуральное слабительное, поэтому улучшается процесс пищеварения.

Ананас на 86% состоит из воды, в его составе присутствует марганец, необходимый для нормальной переработки пищи. Он поможет регулировать метаболизм углеводов и жиров. Присутствие витаминов групп В и С укрепляет иммунитет.

Чтобы сбросить лишние килограммы, не нужно надеяться только на один ананас. Диетолог напомнили, что важно следить за размерами порций. Кроме того, необходимо заниматься спортом.

Источник: lenta.ru



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