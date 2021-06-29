 

Тимати и Анастасия Решетова начали делить сына

29.06.2021, 9:38, Разное
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Модель Анастасия Решетова и рэпер Тимати после расставания, которое произшло год назад, начали делить ребенка. Ведущая не может решить, отпускать ли маленького сына Ратмира на отдых с отцом без нее.
В соцети Instagram Анастасия Решетова поделилась проблемой, с которой столкнулась после распада отношений с Тимати. Тогда пара не осознавала последствия данного события. Сейчас речь зашла о том, с кем маленький Ратмир на месяц отправится в отпуск. С одной стороны, Анастасия Решетова отмечает, что сын часто проводит время с отцом, они оба тянутся друг к другу. Ратмир часто вспоминает о звездном папе, ждет с ним встречи.

В то же время есть и обратная сторона медали. Модель не может представить, что месяц не увидит своего ребенка, а тот, вероятно, будет искать и звать маму. В связи с этим Решетовой предстоит сделать сложный выбор: отпустить Ратмира на отдых с отцом или же организовать поездку самостоятельно.

Экс-возлюбленная Тимати спросила у подписчиков, какое бы решение они приняли. Также ей интересно послушать мнение детских психологов. Некоторые подписчики предложили экс-возлюбленным отдохнуть вместе с ребенком, но Решетова ответила, что этот вариант невозможен.

Напомним, пара официально объявила о расставании осенью прошлого года, однако до этого уже несколько месяцев не была вместе. Осенью Тимати отправился на проект «Холостяк», чтобы встретить свою избранницу. В финале рэпер вручил кольцо модели из Испании Екатерине Сафаровой, с которой сейчас состоит в отношениях.



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