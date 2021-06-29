 

В Apple назвали опасные для здоровья гаджеты

29.06.2021, 9:38, Разное
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Инженеры компании Apple назвали гаджеты, которые могут быть наиболее опасными для здоровья человека. В перечень попали как мультимедиа-девайсы, так и носимые устройства, нередко используемые для контроля здоровья.
Технологии давно стали привычными в жизни многих людей, существенно облегчая быт. Однако вместе с пользой для людей гаджеты способны нести и вред. На официальном сайте американской корпорации Apple перечислили подобные устройства. В первую очередь, это девайсы со встроенным магнитом, поскольку подобные технологии способны вызывать сбои в медицинской технике и даже вывести из строя кардиостимуляторы или дефибрилляторы.

Кроме того, мультимедиа, смартфоны и другие устройства содержат радиоприемники и аналогичные компоненты. Электромагнитные поля, которые излучают подобные средства, также негативно сказываются на других приборах. Причем список аппаратуры Apple со встроенными магнитами довольно большой. В него входит вся линейка новых компьютеров Mac, клавиатура Smart Keyboard Folio и фирменные планшеты iPad вместе с набором аксессуаров.

Также в перечень попали смарт-колонки HomePod и наушники моделей AirPods и Beats. В этом ТОПе оказались даже «умные» часы Apple Watch, несмотря на то, что их функционал может включать некоторые опции по контролю за состоянием здоровья. Как пишет «Политэксперт», завершает своеобразный рейтинг внешний монитор Apple Pro XDR, укомплектованный не только магнитными деталями, но и приемниками.



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