“Становится сумасшедшей с возрастом”. 62-летняя Мадонна показала полностью голую грудь
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
“Итальянцы делают это лучше”, – написала она.
Певица запечатлена в нескольких образах: с красными, голубыми и светлыми волосами с розовым оттенком. Для последнего фото она позировала с голой грудью.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
“Лучшие фото, сделанные когда-либо!” – заявил bigballsdj.
“Плохая сука в боевой готовности”, – отметил joeyconde8.
“Ты становишься сумасшедшей с возрастом”, – заявил safakcak.
Контекст:
Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган.
20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.
Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии “Грэмми”.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет