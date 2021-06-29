 

“Становится сумасшедшей с возрастом”. 62-летняя Мадонна показала полностью голую грудь

29.06.2021, 9:36, Новости дня
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“Итальянцы делают это лучше”, – написала она.

Певица запечатлена в нескольких образах: с красными, голубыми и светлыми волосами с розовым оттенком. Для последнего фото она позировала с голой грудью.

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Публикация от Madonna (@madonna)

“Лучшие фото, сделанные когда-либо!” – заявил bigballsdj.

“Плохая сука в боевой готовности”, – отметил joeyconde8.

“Ты становишься сумасшедшей с возрастом”, – заявил safakcak.

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган.

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии “Грэмми”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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